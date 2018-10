H Partners et Louvre Hotels Group inaugurent un complexe hôtelier à Casablanca

H Partners, premier fonds marocain d’investissement touristique et Louvre Hotels Group, cinquième groupe hôtelier mondial composé de plus de 2.600 hôtels dans 54 pays, ont procédé à Casablanca à l’inauguration officielle de leur premier projet hôtelier commun multimarques en Afrique.

L’inauguration a eu lieu en présence du ministre du Tourisme du Maroc, Mohammed Sajid, ainsi que Abbas Azzouzi, Président du Directoire de H Partners et Pierre-Frédéric Roulot, CEO de Louvre Hotels Group. Etaient également présents à cette occasion: Andreas Tscherning, COO International de Louvre Hotels Group, Gaëlle Vial Paquet, Directrice marketing, et Didier Rosas, Directeur général du nouvel établissement.

En soft-opening depuis le mois de septembre 2018, le complexe hôtelier est situé avenue Mohammed V à Casablanca. Il propose 411 chambres et réunit les marques historiques du groupe hôtelier d’origine française : Première Classe, Campanile et Kyriad. C’est la première fois que ces trois enseignes sont introduites en Afrique.

Parfaitement connecté, proche des gares Casa Voyageurs et Casa Port, le complexe hôtelier de Casablanca est une étape majeure dans la stratégie de Louvre Hotels Group en Afrique. Il constitue un hub au sein du réseau multimarques de la société, qui possède sur le continent 28 hôtels et ambitionne 30 ouvertures dans les 5 années à venir.

“H Partners finalise, à travers l’ouverture de ce complexe, sa première phase d’investissement. Ce complexe hôtelier vient compléter le portefeuille du fonds en mettant sur le marché une offre d’hôtellerie accessible au plus grand nombre, tout en offrant un confort standardisé répondant aux besoins exigeants des voyageurs d’affaires et de loisirs. H Partners répond ainsi aux besoins de la clientèle marocaine en démocratisant l’accès à l’hôtellerie de marque internationale”, a déclaré Abbas Azzouzi, Président du Directoire de H Partners.

“Nous sommes très heureux d’inaugurer ce qui constitue la première implantation au Maroc de nos marques Campanile, Kyriad et Première Classe. Le marché marocain est dynamique et Casablanca est une destination loisirs et business en plein essor. Nous sommes convaincus que ce complexe hôtelier saura répondre aux exigences de nos futurs clients qui veulent des services hôteliers professionnels, accessibles et aux meilleurs prix”, ajoute Pierre-Frédéric Roulot, CEO de Louvre Hotels Group.

À propos du complexe hôtelier :

124 chambres sous la marque Première Classe , avec une offre économique qui cible les voyageurs locaux, essentiellement d’affaires, mais aussi les jeunes touristes sensibles au rapport qualité-prix.

189 chambres sous la marque Campanile , qui s’adresse autant aux voyageurs d’affaires qu’aux touristes de loisirs et propose des salles de travail, des espaces modernes pour partager des moments conviviaux avec notamment un restaurant et un bar lounge ouverts à la clientèle extérieure.

98 chambres sous la marque Kyriad, qui présente un concept de résidence touristique proposant des studios design et spacieux avec coin cuisine, ciblant notamment une clientèle désireuse de passer des séjours plus longs sur la capitale économique.

À propos de Louvre Hotels Group :

Louvre Hotels Group est un acteur majeur du secteur de l’hôtellerie mondiale dont le portefeuille compte aujourd’hui plus de 2 600 hôtels dans 54 pays. Il dispose d’une offre hôtelière complète, de une à cinq étoiles, avec les marques historiques de Louvre Hotels Group : Première Classe, Kyriad, Kyriad Direct, Campanile, Tulip Inn, Golden Tulip, Royal Tulip ; les cinq marques du réseau Sarovar en Inde, le groupe Hôtels et Préférence ainsi que la marque chinoise Metropolo. Louvre Hotels Group est une filiale de Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., le cinquième groupe hôtelier mondial.

À propos de H Partners :

H Partners est le premier fonds marocain d’investissement touristique. Créé en 2007 par Attijariwafa Bank et Groupe Banques Populaires, H Partners investit, via des sociétés filiales, dans des projets à développer en greenfield ou à travers la reprise d’actifs touristiques (hôtels, résidences de tourisme…). Le Fonds peut également prendre des participations dans des groupes existants à vocation touristique. A ce jour, le portefeuille du Fonds comprend plusieurs unités hôtelières sur plusieurs villes du Royaume dont Marrakech et Casablanca.