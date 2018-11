Grupo Planeta au Maroc: les détails d’une opération d’envergure (VIDEO)

Grupo Planeta, premier groupe de communication espagnol, et l’un des plus importants en Europe et dans le monde, spécialisé dans les domaines de la culture, de la formation, de l’information et du divertissement audiovisuel, consolide sa dimension multinationale, et choisit le Maroc pour sa première implantation sur le continent africain, dans le domaine de l’enseignement supérieur, via sa filiale Planeta Formation Maroc. Les détails.

L’ouverture du campus a été effectuée en 2018 avec 300 étudiants. En 2020, les responsables misent sur un total de 2000 étudiants. Concernant le cursus, le groupe propose une Licence (Bac+3), un Masters/MBA, et Executive Masters. Les langues d’enseignement sont le Français et l’Anglais.

Planeta Formation & Universités adopte une démarche de formation qui met les besoins des entreprises et du marché de l’emploi au centre de son enseignement. Dans cette optique, les écoles du groupe travaillent en étroite collaboration avec le monde de l’entreprise et comptent plus de 60 partenaires parmi les plus importants au monde, tels que Coca-Cola, Unilever, Nestlé, Danone, Accor Hôtels, NH Hôtels, Melia Hôtels, ou encore, Microsoft, Siemens, Telefonica…et bien d’autres.

Cette nouvelle expansion au Maroc marque l’ambition du groupe de se positionner en tant que partenaire de premier plan dans les domaines de la culture et de l’éducation, avec l’objectif d’accompagner le développement économique du Pays, et les besoins du marché de l’emploi en ressources humaines qualifiées, tout en contribuant à la confirmation du statut de hub économique et éducationnel du Royaume au niveau continental.

Deux écoles du groupe, situées à Hay Riad (Rabat) offrent des formations de licence (Bac+3), ainsi que des Master, MBA et Executive MBA. Les diplômes délivrés à l’issue des formations sont des diplômes de l’enseignement supérieur privé (Licence et Masters), accrédités par le Ministère de l’Enseignement Supérieur du Maroc, avec une double diplomation espagnole ou française.

Les deux écoles sont Ostelea School of Hospitality & Tourism et l’Eslsca Business School Paris. La première est spécialisée dans le management touristique. La seconde est une école de commerce, spécialisée dans la finance.

A propos de Planeta Formation & Universités

Planeta Formation et Universités compte plus de 100.000 étudiants par an, toutes filières confondues. Son offre de formation est particulièrement adaptée aux exigences du marché du travail et utilise différentes méthodologies reposant sur la flexibilité et la proximité, notamment grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Planeta Formation et Universités propose de nombreuses formations spécialisées allant des études universitaires et post universitaires à la formation professionnelle, en intégrant les attentes du marché du travail, à travers une méthodologie spécifique, déployée en collaboration avec le monde de l’entreprise. Les écoles du groupe dispensent leurs enseignements, selon les pays et les marques, en Espagnol, en Français et en Anglais.