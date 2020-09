Groupe CIH Bank: voici les résultats du premier semestre 2020

Sous la Présidence de Lotfi SEKKAT, le Conseil d’Administration de CIH Bank s’est réuni le mercredi 09 Septembre 2020 pour examiner l’activité et les résultats sociaux et consolidés du 1er semestre 2020, ainsi que les divers points inscrits à son ordre du jour.

Faits marquants du premier semestre 2020

Durant le premier semestre 2020, et en raison de la crise sanitaire du COVID-19, le groupe CIH Bank a mis en place un dispositif global de gestion de la pandémie COVID-19.

Afin de garantir à ses clients la continuité des services, CIH Bank a déployé rapidement son plan de continuité des activités, mettant en œuvre prioritairement les mesures destinées à garantir la sécurité sanitaire des collaborateurs et des clients.

La Banque a mobilisé son personnel ainsi que des solutions de digitalisation avancée pour permettre une continuité des services vis-à-vis de tous les autres partenaires.

Le groupe s’est également joint à l’élan de solidarité nationale et a participé au soutien de l’économie du pays et ce, à travers plusieurs mesures citoyennes :

• Contribution au fonds spécial pour la gestion de la pandémie Covid-19 pour un montant de 150 MDH ;

• Le report d’échéances de mars à juin 2020 des crédits immobiliers et de consommation pour les clients particuliers impactés par la pandémie, dont 57.000 ont été accordés à titre gracieux conformément aux orientations du comité de veille économique ;

• Le financement des entreprises impactées par la pandémie à travers « Damane Oxygène » et « Damane Relance » ;

• La distribution des aides servies par l’Etat en faveur des centaines de milliers des citoyens à travers la mise à disposition de son réseau d’agence et de ses guichets automatiques.

Par ailleurs, CIH Bank a continué l’enrichissement de son offre digitale à travers le lancement de nouvelles fonctionnalités, et a poursuivi la densification de ses points de ventes à travers le développement de nouveaux points de Cash et l’implantation de

nouveaux GAB chez les partenaires.

Résultats commerciaux en progression (Chiffres consolidés)

Avec un encours de 48,4 MMDH des dépôts de la clientèle, la collecte nette s’élève à 7,8 MMDH, soit +19,2 % sur une année glissante. Comparé à décembre 2019, cette évolution est de 8,6%. Les dépôts à vue constituent 72% de la collecte réalisée.

Les encours crédits consolidés ont atteint 58,0 MMDH, en hausse de 17,2% par rapport à juin 2019 et de 9,2% par rapport à décembre 2019. Poursuivant sa politique de diversification des emplois clientèle, la Banque affiche des crédits hors immobilier à hauteur de 28,7 MMDH enregistrant une croissance de 29,7% par rapport à juin 2019 et de 15,4% par rapport à décembre 2019. Les crédits hors immobilier représentant ainsi 49% du total des crédits à la clientèle à fin juin 2020.

Le total bilan consolidé s’établit à 84,2 MMDH en progression de 12,0% par rapport à décembre 2019.

Une rentabilité en progression mais impactée par l’évolution du coût du risque

Le PNB consolidé s’élève à 1 402,8 MDH en hausse de 17,4% par rapport à juin 2019. La croissance de l’activité commerciale combinée à la poursuite de l’optimisation du coût des ressources induit la progression de la marge nette d’intérêt de 13,8%. L’activité de marché a aussi contribué à cette évolution avec une évolution de 57,6%. En social, le produit net bancaire de CIH Bank s’établit à 1 132,0 MDH, en croissance de 14,7% par rapport à juin 2019.

Le résultat brut d’exploitation consolidé s’établit à 439,2 MDH en hausse de 7,6% par rapport à juin 2019.

Les frais de gestion ont augmenté de 22,4%, sous l’effet conjugué de l’imputation intégrale du don au fonds COVID-19 sur les comptes semestriels et des efforts d’investissement consentis par la banque pour maintenir sa stratégie en termes d’industrialisation, de proximité vis-à-vis de la clientèle et de qualité de service avec une offre axée sur le digital.

En social, le résultat brut d’exploitation progresse de 6,8% pour s’établir à 256,4 MDH. Dans un contexte marqué par les impacts la pandémie COVID-19, CIH BANK a adopté une approche prudente et anticipative en matière de gestion des risques tant au niveau consolidé qu’au niveau social. La démarche de la banque a été d’évaluer la tendance du risque sur le second semestre et d’anticiper les impacts de la pandémie sur le risque tant pour les particuliers que pour les entreprises. Ainsi, le groupe CIH Bank a constaté des provisions de 414,7 MDH dont une partie constituée de manière prospective afin de prévenir les impacts de la pandémie. Le coût de risque affiche un accroissement de 144,6% par rapport à juin 2019 et le taux du coût du risque est de 0,68% contre 0,33% une année auparavant.

En social, le coût du risque s’élève à 304,1 MDH soit une évolution de + 106,2%, et le taux de coût de risque et de 0,53% contre 0,32% en juin 2019.

Le résultat net part du groupe s’établit à 45,7 MDH en baisse de 69,8% sous l’effet de l’imputation intégrale des 150 MDH du don au fonds COVID-19 et de l’impact du coût du risque. En Pro Forma (*), le résultat net part du groupe s’établirait à 219,9 MDH, en croissance de 45,5%.

En social, le résultat net s’élève à 83,4 MDH, en baisse de 58,9% par rapport à juin 2019.

En pro forma (*), le résultat net s’afficherait à 251,2 MDH en évolution positive de 25,4%.

Décision du Conseil

A l’issue de la présentation des résultats semestriels et après avoir entendu le rapport du Comité d’Audit et du Comité des Risques ainsi que les commissaires aux comptes, le Conseil d’Administration a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2020. Le Conseil d’Administration note avec satisfaction les performances commerciales ainsi que l’approche proactive et prudente de CIH Bank en matière d’anticipation des effets de la pandémie, renforçant ainsi la résilience de la Banque et sa capacité à réaliser ses ambitions stratégiques. Le Conseil d’Administration félicite l’ensemble des équipes du Groupe pour leur engagement et leur mobilisation en faveur des clients et pour leur strict respect des normes sanitaires.