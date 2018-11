Grosse progression du chiffre d’affaires de l’OCP

“Durant le troisième trimestre de cette année, le groupe OCP a bénéficié de l’amélioration des conditions de marché et de sa position de leader sur l’ensemble de la chaîne de valeur pour réaliser de solides performances opérationnelles et financières se traduisant par un impact positif sur les résultats à fin septembre 2018”, indique un communiqué de l’OCP parvenu à Le Site info.

Les prix des engrais phosphatés ont continué de s’apprécier entre juin et septembre 2018 soutenus par une forte demande ainsi que par l’effet de la hausse des prix des intrants.

Dans ce contexte économique plus favorable, l’OCP a enregistré une croissance à deux chiffres de ses résultats et a réalisé une performance opérationnelle remarquable, du fait des avantages concurrentiels du Groupe. La part du chiffre d’affaires des ventes liées aux engrais a continué de croître d’une année à l’autre, atteignant 56% sur les neufs premiers mois de l’année, contre 53% pour la même période en 2017.

“Les nouvelles capacités d’unités d’engrais combinées à des coûts de production compétitifs, grâce notamment aux économies générées par le pipeline, ont permis d’améliorer les marges d’EBITDA pour le troisième trimestre et à fin septembre 2018, atteignant des niveaux nettement supérieurs à la moyenne du secteur”, explique Mostafa Terrab, PDG.

CHIFFRES CLÉS À FIN SEPTEMBRE 2018

Le chiffre d’affaires a atteint 41 100 millions de MAD (4,40 milliards USD), contre 35 990 millions de MAD (3,69 milliards USD) au cours de la même période en 2017.

L’EBITDA s’élève à 12 830 millions de MAD (1,37 milliard de USD), en hausse par rapport aux 10 097 millions de MAD déclarés en 2017.

La marge EBITDA a atteint 31%, contre 28% l’an dernier.

Les dépenses en capital se sont élevées à 7 200 millions de MAD (771 millions USD) et le programme d’investissement en cours se déroule conformément au calendrier prévisionnel.

RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS A FIN SEPTEMBRE 2018

Sur les trois premiers trimestres de cette année, le chiffre d’affaires d’OCP a augmenté de 14% par rapport à la même période de l’année précédente pour atteindre 41 100 millions de MAD (4,40 milliards USD). Cette hausse impacte essentiellement les segments des engrais et de l’acide.

Ainsi, les ventes d’engrais ont augmenté de 23% par rapport à la même période de 2017 et celles d’acide de 15% grâce à l’amélioration des prix dans les deux segments ainsi que la hausse des volumes d’engrais. Les prix et les volumes de la roche quant à eux sont restés globalement stables.

Les exportations d’OCP ont augmenté en direction de la plupart des régions, en particulier vers l’Asie et les Amériques. Cette croissance s’explique par plusieurs facteurs : une forte demande aux États-Unis suite à la réduction des capacités de production dans le pays; une légère reprise des importations brésiliennes et une augmentation des importations

en Inde, où la baisse des stocks et la réduction de la production locale, du fait de pressions environnementales, ont stimulé la demande.

La marge brute pour la période a atteint 27 784 millions MAD (2,97 milliards USD), contre 23 598 milliards MAD (2,41 milliards USD), et a été soutenue par la croissance des volumes et des prix de vente ainsi que les optimisations opérationnelles générant une économie de coûts durable. Ces effets positifs ont toutefois été partiellement compensés

par l’augmentation des coûts des intrants.

Grâce à la montée en puissance continue du pipeline, les économies de coûts réalisées sur le transport de la roche depuis le début de l’exercice s’élèvent à 1 568 millions MAD, contre 1 260 millions MAD pour la même période de l’année dernière. Le total d’économies générées depuis la mise en place du pipeline en avril 2014 s’élèvent à 5 469 millions MAD.

L’EBITDA pour les neuf premiers mois a augmenté de 27% pour atteindre 12 830 millions de MAD (1,37 milliard de USD), contre 10 097 millions de MAD (1,03 milliard de USD) pour la même période de l’année dernière. OCP a amélioré sa marge d’EBITDA, qui passe de 28% à la même période de 2017 à 31%.

Les dépenses d’investissement ont atteint 7 200 millions de MAD (771 millions USD) au cours des neuf premiers mois de 2018. La quatrième unité d’engrais de la plateforme de Jorf Lasfar est en phase de production depuis son lancement en avril 2018.