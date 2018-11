Grosse levée de fonds pour Property Finder: quel impact sur Sarouty?

Sarouty.ma va continuer à financer sa croissance grâce au groupe Property Finder qui vient de faire l’objet d’une importante levée de fonds de l’ordre de 120 Millions de dollars ; soit un peu moins de 1,2 milliard de dirhams ; initiée par la société d’investissement Américaine Global Atlantic, qui a acquis une part minoritaire du groupe.

Global Atlantic Financial group a été créé en 2004 en tant que Goldman Sachs Reinsurance Group (GSRG) et investit massivement dans des actifs à fort potentiel de croissance d’entreprises opérant dans le secteur des nouvelles technologies du Web. Son entrée au capital de PropertyFinder apportera une grande expertise aux vues de l’expérience et du réseau qu’elle mettra au profit du groupe.

Selon Ismael Belkhayat, directeur général de Sarouty.ma, “cet investissement doit permettre à Sarouty .ma de consolider sa position de leader du marché des annonces immobilières en ligne au Maroc, en posant les jalons d’une nouvelle étape dans la dynamique du portail et en nourrissant de fortes ambitions de croissance pour les prochaines années”.

Sarouty.ma, présent sur le marché marocain depuis quatre ans, a su se placer en position de leader des portails immobiliers marocains, et a réalisé une croissance exponentielle depuis l’année de son lancement, multipliant ses clients ; promoteurs et agences immobilières ; qui sont de plus en plus nombreux à intégrer Sarouty.ma dans leur stratégie de communication digitale.

Le portail immobilier s’apprête aujourd’hui, grâce aux fonds supplémentaires, à multiplier ses actions Marketing et à renforcer sa présence sur la toile afin d’augmenter ses parts de marché d’ici fin 2019. Michael Lahyani, Président-directeur général et fondateur du Groupe Property Finder est d’origine Marocaine. Il a déclaré: “Property Finder a été une belle aventure depuis son lancement il y’a 11 ans, et nous sommes fiers d’accueillir General Atlantic dans notre tour de table. Nous utiliserons cette levée de fonds pour continuer à apporter des services de qualité aux 6 millions d’internautes qui visitent nos sites internet tous les mois à la recherche d’un bien immobilier”.

A propos de sarouty.ma

Sarouty.ma est un site dédié aux annonces immobilières. Il fait partie du groupe Property Finder créé en 2007, basé à Dubaï, et leader des annonces immobilières sur toute la région du Moyen-Orient. Sarouty.ma a été lancé en février 2014. Actuellement devenu le site référence de l’immobilier au Maroc, il compte des milliers d’annonces en ligne d’appartements, villas, bureaux, en vente ou en location, actualisés en temps réel sur tout le Maroc. Le site comporte également une section pour l’immobilier neuf, agrémentée d’une carte interactive pour localiser les projets neufs sur tout le Maroc et assurer les meilleurs conditions de recherches aux internautes.

A propos du groupe propertyfinder

Crée en 2007 et basé à Dubai, Property Finder est le leader des portails immobiliers au Moyen-Orient, en Afrique du nord et en Turquie. Le groupe propose des outils de recherche immobilière aux particuliers et aux professionnels. Le groupe rassemble au sein de plusieurs sites internet, accessibles en ligne sur internet ou mobile, un ensemble d’annonces immobilières provenant de son réseau d’agents et promoteurs partenaires. Le groupe emploie près de 450 personnes dans 8 pays et génère 800 000 prospects qualifiés par mois à ses clients.