Green Challenge revient pour sa 9ème édition à Taghazout Bay

Dans le cadre de l’animation de la destination Taghazout Bay, GC Sports, en partenariat avec la Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout (SAPST), organise le Green Challenge le 11 juin 2022 à Taghazout Bay.

Le Green Challenge est une course d’obstacles sur plusieurs kilomètres où les participants devront franchir une dizaine d’obstacles. Green Challenge est devenu un rendez-vous incontournable chez les amateurs de sport, d’aventure et de bien-être. Cet évènement unique en son genre est une course d’obstacles organisée au niveau de plusieurs destinations marocaines : Taghazout Bay, Dakhla, Bin El Ouidane, Rabat et Bouskoura !

Le format a su convaincre et gagner en succès auprès des divers participants : les sportifs aguerris, les sportifs du dimanche, les enfants ou même les entreprises qui profitent de l’événement pour offrir un team-building à leurs collaborateurs ou pour gagner en visibilité auprès des participants.

Comme l’indique son co-fondateur Saad Amor : « Nous proposons un format de course qui convient au plus grand nombre. Certains viennent pour la performance et d’autres pour le fun ! Notre communauté s’agrandit d’édition en édition. Nos meilleurs ambassadeurs sont nos premiers clients qui reviennent systématiquement à nos événements et motivent leurs proches ».

Taghazout Bay sera mise à l’honneur une seconde fois, suite au succès de l’édition 2021.

La journée se déclinera autour de la course et plusieurs activités sportives et ludiques en faveur de l’environnement et du développement social seront organisées : concours de « plogging » pour motiver les participants à collecter des déchets sur la plage, sensibilisation à la protection de l’environnement, etc.

Le Green Challenge est également un événement zéro plastique grâce à la mise à disposition de gourdes et fontaines à eau.

En partenariat avec les hôtels de la destination Taghazout Bay, plusieurs formules d’hébergement seront proposées aux participants qui effectueront le déplacement. Pour ceux qui effectueront le déplacement de plusieurs villes marocaines, les organisateurs proposent des packages incluant l’hébergement et la restauration.

Le week-end du Green Challenge promet ainsi d’être un moment de partage, de bienveillance et de dépassement de soi. Alors pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet www.greenchallenge.ma