Grandes Écoles et Universités: Casablanca accueille deux salons 26 et 27 Mars à l'hôtel Hyatt Regency à Casablanca Inscription sur : https://sef.ma

Nous avons le plaisir de vous présenter la 12ᵉ édition, une édition spéciale qui regroupe le Salon des études en France & le Salon International des Grandes Écoles et Universités le 26 et 27 mars de 9h à 17h à l’hôtel Hyatt Regency à Casablanca.

Un événement dédié aux établissements français et internationaux à l’assaut du Maroc pour séduire les élèves et étudiants du Royaume.

Après plus de deux ans d’absence liée à la pandémie de la Covid-19, le SEF revient à Casablanca dans son format présentiel.

Le SEF constitue aujourd’hui une occasion unique pour permettre aux élèves, étudiants et parents d’échanger directement avec plus de 100 grandes écoles et universités françaises et internationales.

Le rendez-vous est donné pour permettre aux jeunes de s’informer sur les formations proposées, la procédure de candidature et les démarches à suivre dans les meilleures écoles françaises et internationales de plusieurs domaines d’études (le management, le marketing, la finance, le tourisme, l’ingénierie, l’informatique, l’électronique, l’architecture, l’art, le design, etc.)

Un cadre idéal est mis en place au chapiteau de l’hôtel Hyatt Regency pour permettre la rencontre et les échanges entre étudiants d’ici et d’ailleurs et entre élèves et parents et établissements supérieurs dans le respect des mesures de distanciation sociale en vigueur.

S.L.