Global Money Week 2022: l’AMMC récompense les lauréats de la 2ème édition de Quiz Finance

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a organisé lundi 30 mai 2022, une cérémonie de remise des prix en l’honneur des 16 lycéens, lauréats de la deuxième édition de la compétition « Quiz Finance ».

Suite au succès de la première édition, l’AMMC réitère l’expérience et organise pour la deuxième année consécutive la compétition « Quiz Finance » dans le cadre des activités de la Global Money Week. Cette compétition a pour finalité de rapprocher les jeunes lycéens du marché des capitaux et ce, à travers une application mobile ludique, « Quiz Finance », qui permet de tester leurs connaissances autour des concepts de base des marchés financiers.

Cette année, près de 150 élèves du cycle secondaire ont pris part à cette compétition. Issus de la filière sciences économiques et gestion de 5 lycées de l’Académie de Rabat-Salé-Kénitra, les élèves ont pu s’initier au marché des capitaux et faire valoir les connaissances acquises lors de leur parcours académique.

La cérémonie du lundi 30 mai a ainsi été l’occasion de récompenser les lycéens les plus méritants. Les 3 meilleurs de chaque établissement se sont vu remettre un prix de la part de représentants de l’AMMC, de l’Académie de Rabat-Salé-Kénitra et de la Fondation Marocaine pour l’Education Financière.

Engagée pour l’éducation financière du grand public, l’AMMC multiplie les initiatives et les programmes visant à rendre les notions relatives à l’épargne et à l’investissement dans le marché des capitaux accessibles au plus grand nombre.

L’AMMC remercie vivement ses partenaires, la Fondation Marocaine pour l’Education Financière, le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, et l’Académie de Rabat-Salé-Kénitra qui ont contribué au succès de cette deuxième édition de la compétition « Quiz Finance ».