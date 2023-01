Global Finance désigne le groupe BCP « Meilleure Banque Marocaine du Trade Finance »

Le groupe BCP a remporté, pour la deuxième année consécutive, le trophée de la Meilleure Banque Marocaine dans le domaine du Trade Finance lors de la cérémonie organisée à Londres par la prestigieuse revue Global Finance en marge du BAFT Bank to Bank forum 2023.

Ce trophée vient couronner les efforts déployés par le groupe BCP pour accompagner au quotidien les entreprises marocaines dans le développement de leurs activités à l’international. Il vient confirmer le leadership du Groupe en matière de financement du commerce extérieur grâce à la pertinence de son offre alliant conseil, solutions innovantes et services sur mesure.

Ce trophée est, une fois de plus, une grande reconnaissance de l’expertise de la Banque Populaire dans les activités du commerce international et une réelle distinction de son engagement continu au service de ses clients.

À cet effet, le groupe BCP a mis en place un dispositif centré sur le client, couvrant toute la chaîne de valeur Trade Finance. À travers une offre de services complète, le Groupe met à la disposition de ses clients des solutions pertinentes pour l’optimisation et la sécurisation des flux à l’export, la recherche de partenaires et de débouchés à l’international, le financement du cycle d’exploitation ainsi qu’un dispositif de financements verts pour accompagner la transition énergétique des entreprises.

Parallèlement à son offre bancaire, la Banque Populaire propose à ses clients un service de conseil et d’assistance prodigué par les meilleurs experts en Trade Finance, et facilite l’exécution et le suivi de leurs opérations à l’international à travers des parcours digitalisés et des services toujours plus innovants.