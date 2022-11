Global Finance décerne un 3e prix au groupe Attijariwafa bank en 2022

À propos de Global Finance :

Global Finance est un magazine mensuel anglo-saxon de renom, sous l’égide du groupe « Class Editori », fondé en 1987 et basé à New York. Global Finance est distribué dans plus de 193 pays, édité en langue anglaise en 50.050 exemplaires à travers le monde. Il constitue une référence internationale dans le domaine de l’actualité financière.

Global Finance traite des sujets relatifs au secteur de la finance à l’échelle mondiale notamment la finance d’entreprise, joint-ventures, les fusions-acquisitions, les marchés de capitaux, les devises, la banque, le management du risque, etc. Global Finance est aussi un partenaire média privilégié des réunions annuelles du FMI.