Gaz naturel: les détails de l’accord signé entre Sound Energy et l’ONEE

C’est officiel. Le Maroc va exploiter le gaz de la concession Tendrara pour la consommation nationale. Sound Energy, la société britannique spécialisée dans l’exploration de gaz et de pétrole et qui détient la concession gazière située dans l’est du Maroc, a annoncé ce mardi qu’un accord contraignant de vente et d’achat de gaz a été conclu avec l’ONEE. Sound Energy affirme, dans un communiqué, que jusqu’à 350 millions de mètres cubes de gaz naturel seront livrés par an au Royaume, et ce pendant dix ans.

La société britannique «s’engage à produire, traiter, et livrer le gaz de la concession de Tendrara, conformément aux spécifications requises par l’ONEE, au Gazoduc Maghreb-Europe (GME) reliant l’Algérie à l’Espagne et traversant le Maroc», souligne le communiqué.

L’une des conditions de cet accord est «l’octroi de toutes les autorisations et permis nécessaires pour la construction des installations de gaz de la phase 2, et l’approbation finale de la décision d’investissement par les partenaires de la société britannique et le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et le ministère de l’Economie et des Finances».

Un accord d’interconnexion devra également être conclu avec l’opérateur du Pipeline GME, en plus du démarrage des travaux de raccordement entre le gisement de Tendrara et le Pipeline. «Les conditions doivent être remplies dans les 90 jours qui suivent la signature. Mais une prolongation est autorisée avec le consentement de toutes les parties», indique le communiqué.

De son côté, Graham Lyon, le président exécutif de Sound Energy, a assuré que cet accord est une étape importante et attendue depuis longtemps. Il permettra à la société de faire progresser la planification du développement de la phase 2 du gisement TE-5 Horst dans la concession de Tendrara. D’ailleurs, précise le responsable, de grands partenaires financiers sont prêts à collaborer dans ce projet. «Nous nous réjouissons que ce partenariat Royaume-Uni-Maroc et ONHYM-Sound Energy fonctionne parfaitement. Ce partenariat va contribuer à l’évolution de l’économie marocaine malgré la pandémie», ajoute Graham Lyon.

H.M.