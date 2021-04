Gaz Butane/Sucre: baisse de la charge de compensation à fin février

La charge de la subvention du gaz butane et du sucre a diminué à 2,38 milliards de dirhams (MMDH) durant les deux premiers mois de cette année, après 2,50 MMDH à fin février 2020, ressort-il du récent bulletin d’information de la Caisse de compensation.

La charge de la subvention du gaz butane s’est élevée à 1,85 MMDH, en repli de 5% par rapport à fin février de l’année écoulée, précise la Caisse, ajoutant que l’évolution de la charge de compensation du sucre, aussi bien en quantités qu’en valeur, a enregistré une diminution de 3% à 527 millions de dirhams (MDH).

Concernant le paiement des encours des dossiers de subvention des produits gaz butane et sucre, arrêté à fin mars 2021, il s’est établi à près de 3 MMDH, dont 2 MMDH pour le Gaz Butane et 1 MMDH pour le sucre, fait savoir la même source. Les encours des dossiers de subventions, arrêtés à la même période, se sont élevés à 3,93 MMDH, dont 2,75 MMDH pour le Gaz Butane et 1,18 MMDH pour le sucre.

