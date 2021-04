Ftours du coeur: une 2ème édition sous le signe de l’espoir !

Un an après la pandémie du covid-19, le Maroc est toujours sous cloche, et l’élan de solidarité, des entreprises et de la société civile n’a pas pour autant faibli au vu de la situation de détresse que vivent certains de nos compatriotes. La mobilisation est donc forte pour apporter de l’aide aux personnes précarisées et fortement impactées par cette crise sanitaire sans précédent. C’est donc pour la deuxième année consécutive que le mois de Ramadan coïncide avec cette crise suscitant un regain de solidarité avec des opérations de distribution de Ftours et de produits de première nécessité à travers le Royaume.

C’est dans ce contexte et après le succès de la première édition, que Brand Factory, agence spécialisée en RP et communication d’influence a pu à nouveau fédérer ses clients et partenaires autour de cette noble action, faisant appel à leur aide et leur générosité. En effet, pour cette année, l’opération ‘’Ftours du coeur’’ est lancée avec le concours des Hôtels Sofitel Casablanca Tour Blanche, Sofitel Rabat Jardin des Roses, le Movenpick à Marrakech, Valencia, les Fromageries Bel, Koutoubia, les Eaux minérales d’Oulmès et Glovo, afin d’assurer le ftour aux sans-abris et aux nécessiteux tout au long du mois sacré de Ramadan, avec la collaboration des Associations Bayti, Jood et Assafou.

Pour ce faire, Brand Factory a sollicité la participation de plusieurs influenceurs qui ont répondu présent avec beaucoup d’altruisme, réitérant ainsi leur confiance et leur adhésion totale à cette pour initiative solidaire inédite.

1 jour – 100 packs ‘’Ftours du coeur’’

L’opération consiste à préparer des packs ‘’Ftours du coeur’’. Les Hôtels Sofitel et Movenpick mettent à disposition leurs cuisines sous la houlette de leurs chefs qui prépareront les repas. Sidi Ali, Valencia, les Fromageries Bel et Koutoubia contribuent par des dons en nature, et le spécialiste de la livraison Glovo assurera la distribution dans les villes de Casablanca, Rabat et Marrakech. Les influenceurs se sont engagés à mettre la main à la pâte en préparant et emballant les packs-ftours et ce, chaque jour jusqu’à la fin du mois sacré. Les packs Ftours seront composés de toutes les denrées qui constituent un repas sain et équilibré (repas chaud, pain, lait, datte, jus, eau minérale…). Au total plus de 1200 Ftours seront distribués durant ce mois.

« Cette année nous devons encore composer avec la crise du Covid-19, qui perdure faisant désormais partie de notre quotidien ! Cette situation requiert beaucoup d’entraide et de mobilisation. Mais aussi plus d’investissement, afin de subvenir au mieux aux besoins des plus démunis », souligne Nawal Houti fondatrice & CEO de Brand Factory. Avant d’ajouter qu’en période normale, « le mois sacré du Ramadan est la meilleure occasion pour faire preuve de générosité et de partage. Un mois au cours duquel les musulmans mettent leur foi à l’épreuve. Nous vivons un 2ème Ramadan en pleine pandémie. Cette situation nous incite à davantage d’aide et de soutien aux plus démunis à travers des dons ou des repas. Nous resterons donc mobilisés sur le terrain, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur ».

Cette opération ‘’Ftours du coeur’’ est une action purement citoyenne, organisée sous forme de dons et de bénévolat et ne requiert aucun retour de nature commerciale pour l’ensemble des partenaires.

Pour rappel, chaque année, plusieurs opérations de ftours de bienfaisance et de collecte de denrées alimentaires sont organisées durant le mois de Ramadan pour venir en aide aux personnes démunies partout au Maroc, et pour lesquels nous exprimons toute notre gratitude.