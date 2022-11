Fryst, le premier supermarché 100% marocain de plats cuisinés surgelés

Située au 7 rue Bab Al Irfane, au cœur du quartier Racine de Casablanca, la toute première grande surface dédiée à la commercialisation de plats cuisinés surgelés a ouvert ses portes le 22 septembre 2022. Portant le nom évocateur de FRYST, cette nouvelle enseigne fait partie du groupe MYJAPY.

FRYST. LA nouvelle référence 100% marocaine de plats cuisinés surgelés

FRYST est une toute nouvelle marque lancée par Majd Lemseffer, jeune entrepreneur marocain à qui l’on doit le succès de la célèbre enseigne de sushis JAPY créé en 2015 et de BALY, autre référence de la livraison de plats asiatiques. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, FRYST n’est pas une franchise internationale mais une création 100% marocaine. Cela explique à la fois la difficulté du challenge mais aussi l’indépendance de la marque FRYST quant à ses choix stratégiques actuels et ses orientations dans le futur.

Pour l’heure, il s’agit pour FRYST de faire découvrir aux marocains une offre qualitative et diversifiée de plats cuisinés surgelés imaginés, conçus, produits et conditionnés au Maroc et qui permet d’apporter de nouvelles solutions culinaires. Pour Majd Lemseffer, il ne s’agit pas d’innover pour innover mais de répondre à un réel besoin des consommateurs : disposer à tout moment d’une solution pratique, rapide et facile permettant de préparer en quelques minutes un plat ou encore un repas complet.

Des plats « faits-maison » aussi sains et aussi bons qu’à la maison.

Alternative aux plats surgelés industriels, FRYST a choisi de se positionner comme La maison des plats cuisinés surgelés faits-maison. Un choix qui se traduit par la sélection d’ingrédients naturels, des recettes et des modes de préparations traditionnels et une distinction sur laquelle le fondateur de l’enseigne insiste tout particulièrement : « Les plats cuisinés surgelés FRYST sont garantis sans conservateurs, sans additifs, sans colorants ! Même si on produit en quantité, on cuisine de façon artisanale, aussi bien et aussi bon qu’à la maison. » Qui plus est, on peut aussi préciser que tous les plats FRYST sont garantis 100% Halal.

Une offre qui dépasse les attentes dès l’ouverture

À travers une offre qui ne compte pas moins de 100 références dès son lancement, FRYST se présente comme une réponse parfaitement adaptée à tous ceux et toutes celles qui n’ont pas ou plus le temps de cuisiner en raison d’une vie active intense, ceux qui voudraient se faire plaisir occasionnellement ou encore avoir à portée de main une solution immédiate pour combler des invités surprises.

L’effet de surprise est, lui aussi, de mise quand on découvre la diversité des univers culinaires proposé par FRYST à travers son offre de plats cuisinés surgelés. Fierté nationale oblige, on commence par les recettes traditionnelles marocaines, à savoir toutes les variantes de Tajines, Spécialités régionales, Couscous, Pastillas, Tanjias et autres Chiouates en version originale ou subtilement revisitées.

On y trouve les indispensables Pizzas « cuites au feu de bois ! » dans toutes les versions, les pâtes, elles aussi cuisinées à toutes les sauces et dans toutes les formes, les risottos ; les spécialités espagnoles notamment la Paella, les classiques de la cuisine internationale comme le Cordon Bleu, le filet de bœuf avec ses sauces ou encore le Hachis Parmentier.

On peut aussi citer un large choix de plats asiatiques, du riz cantonnais aux brochettes en passant par les Nems ainsi que des préparations exclusivement composées de légumes pour les végétariens ou pour agrémenter d’autres plats FRYST.

Chez FRYST, on trouve aussi tout un très vaste choix pour l’apéritif ou le grignotage : Mini Pizzas, Roulés, Croquettes, Ailes de poulets, Mini Wraps…

Pour que le plaisir soit complet, on n’oublie pas de citer les glaces que les clients peuvent aussi découvrir dès la première visite dans les nombreuses vitrines réfrigérées que compte le supermarché FRYST.

Fraîcheur, hygiène, proximité et traçabilité : piliers majeurs de la démarche FRYST.

Aucun compromis sur la qualité aussi bien au niveau des produits que sur le plan de la production, et ce, à chaque étape du process. C’est le leitmotiv du propriétaire de l’enseigne FRYST. Un engagement fort qui n’est pas sans rappeler l’extrême attention portée au respect des standards qu’il s’était imposés à lui-même, à ses équipes et à ses partenaires – fournisseurs à la création de JAPY et de BALY.

Pour ce qui est de la fraîcheur des matières premières (les ingrédients), le parti-pris par l’enseigne est de privilégier les circuits courts d’approvisionnement en faisant appel aux producteurs locaux que ce soit au niveau des filières, viandes, volailles, poissons (hormis les variétés non-locales telles que le saumon frais), les légumes, les céréales, épices et condiments, produits laitiers, etc…

L’objectif étant de préserver au maximum la fraîcheur et les qualités intrinsèques de chaque denrée de base, mais aussi de soutenir la production locale : agriculteurs, éleveurs, acteurs de l’agroalimentaire (ex : semoule, pâtes, épices…)

Vient ensuite le processus de transformation avec la mise en place et le respect d’un cahier des charges des plus stricts au niveau des cuisines où sont élaborées les recettes des plats et des autres préparations. En un mot : Tolérance Zéro pour l’improvisation ou approximation tant sur le plan des méthodes utilisées qu’au niveau des mesures d’hygiène (température des locaux, circuits différenciés des denrées, précautions de manipulation, stérilisation du matériel et des ustensiles, continuité de la chaîne du froid de bout en bout…).

Même exigence pour ce qui est de la cuisson des préparations qui doit être exécutée selon des paramètres très précis (au degré près) et en fonction de la nature propre de chaque ingrédient. Il faut aussi souligner que l’élaboration des recettes et des modes de préparation spécifiques de cuisson de chacune d’entre elles a pris des mois aux équipes de FRYST avant d’être validées.

La surgélation par FRYST, une maîtrise complète et certifiée

C’est l’étape essentielle dans l’activité de l’enseigne. C’est aussi la plus complexe du fait qu’elle est régie par une règlementation parmi les plus intransigeantes du secteur de l’agro-alimentaire (si ce n’est la plus sévère).

Quand cette étape est réalisée selon les normes comme c’est le cas chez FRYST, le refroidissement par surgélation permet de garder les cellules du produit intactes et donc de conserver sa fraîcheur maximale, ses qualité nutritionnelles, son goût et surtout sa texture.

Le résultat se traduit par une dégustation similaire à tous les niveaux à celle d’une préparation dite « Fait-Maison ».

Autre élément de distinction à souligner (et encadrer) : FRYST est le tout premier supermarché de plats cuisinés surgelés à être certifié par l’ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires), en charge par l’État de veiller, entre autres, à la sécurité des produits alimentaires depuis les matières premières jusqu’au consommateur final.

Une première ouverture aujourd’hui. Et demain ?

Convaincu que la pertinence de son concept et la qualité de ses produits trouveront un écho favorable auprès des consommateurs marocains, le dirigeant de FRYST, toujours en quête d’un nouveau challenge, prévoit de lancer très prochainement un service de livraison à domicile de ses produits, l’ouverture d’autres points de vente FRYST à moyen terme dans les quartiers stratégiques de Casablanca (Bouskoura, Californie, Dar Bouazza) et dans les grandes villes à travers le Royaume.