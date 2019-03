Fouzi Lekjaa réélu à la tête de l’AMIF

Fouzi Lekjaa a été réélu à la tête de l’Association des membres de l’Inspection générale des finances (AMIF), a-t-on annoncé jeudi.

L’assemblée générale de l’Association, réunie mercredi au siège du ministère de l’Economie et des Finances, a après avoir adopté les rapports moral et financier, a réélu à l’unanimité Lekjaa président de l’AMIF, et a procédé à l’élection des membres du bureau de l’association, précise-t-on dans un communiqué de l’association.

L’AMIF a tenu son Assemblée Générale Ordinaire en application des dispositions des articles 12 et 13 des statuts de l’AMIF à l’effet de l’élection de ses nouvelles instances dirigeantes, rappelle le communiqué.

Après avoir vérifié l’atteinte du quorum légal pour la tenue de l’assemblée générale, fixé à 147 membres, et ce par la présence effective de 149 membres de l’AMIF, le président en exercice, Fouzi Lekjaa, a souhaité la bienvenue aux membres de l’AMIF et a rappelé les enjeux pour les années à venir et les défis à relever par l’association.

Les autres membres élus du bureau sont Mouna Moutawakil, Siham Fellahi, Tarek Boulhind, Aziz Alouane, Khalid Bendaou, Ahmed Janani, Youssef Taouzri et Mostapha Zaffou, fait savoir la même source.

S.L. (avec MAP)