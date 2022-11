Ford tient la 3ème édition du programme de formation à la sécurité routière « Ford Driving Skills For Life »

Suite à une interruption due aux aléas de la Crise sanitaire, cette année, Ford réitère son programme Driving Skills for Life (DSFL), et lance une nouvelle édition du programme.

Ouvert au grand public, le programme se déroulera du 1er au 3 décembre 2022 au Karting Sindibad d’Ain Diab, à Casablanca et a pour objectif d’inciter les jeunes conducteurs à une conduite sécurisée, de les sensibiliser aux risques liés à la conduite et d’augmenter leur confiance au volant.

« En tant qu’entreprise opérant dans le domaine de la mobilité, Ford considère la sécurité routière comme un pilier essentiel de sa responsabilité sociétale » a déclaré Achraf El Boustani, Directeur Général de Ford Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne. « Ainsi, mener des initiatives telles que Driving Skills For Life ne peut que renforcer les connaissances et la confiance des jeunes conducteurs sur la route et par conséquent, permettre de réduire le nombre d’accidents, via une meilleure compréhension du risque routier et l’enseignement des bases de la conduite sécuritaire. »

Driving Skills for Life est une initiative internationale pour la sécurité routière créée par Ford Fund en collaboration avec le Governors Highway Safety Association (GHSA) et un groupe d’experts en sécurité. Le programme primé capte l’intérêt des conducteurs grâce à des cours pratiques gratuits qui mettent ensemble les nouveaux conducteurs avec des instructeurs de conduite professionnels et se concentrent sur les problèmes et les obstacles qui causent les accidents, notamment des déficiences et des distractions durant la conduite.

Pendant trois jours, les conducteurs participants, auront l’occasion d’assister à plusieurs ateliers axés sur quatre domaines prioritaires, à savoir : la reconnaissance des dangers, la maîtrise du véhicule, la gestion de la vitesse et de l’espace, ainsi que les dangers de la conduite avec des facultés affaiblies et une attention réduite.

Ce programme de formation gratuit sera mené avec des instructeurs professionnels sur un parcours fermé, spécialement conçu au niveau du Karting Sindibad d’Ain Diab.

« Ford Driving Skills For Life s’attachera à doter les conducteurs de nouvelles compétences dans des domaines clés tels que l’attention au volant, le freinage d’urgence, etc. Nous encourageons les jeunes à venir accompagnés d’un parent ou tuteur pour participer ensemble à la formation. Un panel d’experts en sécurité sera présent sur place pour enseigner aux jeunes conducteurs les compétences nécessaires pour une conduite sûre et l’importance de prendre de bonnes décisions au bon moment derrière le volant ; ce qui leur permettra d’acquérir de nouvelles compétences et appuyer ainsi celles qu’ils apprennent dans les programmes standards de formation à la conduite. » poursuit Hajar Dinar, Directrice des Communications de Ford en Afrique du Nord et Afrique subsaharienne.

Le programme, de renommée mondiale, de formation à la conduite sécuritaire de Ford n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis les premières sessions aux États-Unis. En 2013, le programme DSFL de Ford a étendu ses activités en Europe, au Moyen Orient et en Afrique du Nord avec une première session au Maroc organisée en 2018.

Aujourd’hui dans sa 19e année, Ford Driving Skills For Life a investi plus de 60 millions de dollars pour offrir une formation gratuite et avancée à la conduite automobile à plus de 1,25 million de personnes à l’échelle mondiale. En 2008, le programme s’est étendu à l’extérieur des États-Unis et propose aujourd’hui une formation pratique, en classe ou en ligne dans 46 pays autour du monde.