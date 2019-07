Ford: Krieger présidera désormais les marchés Afrique, Asie et Moyen-Orient

Ford Motor Company a annoncé la nomination de Randy Krieger au poste de Président des Marchés Directs, un nouveau poste axé sur les marchés des distributeurs de Ford.

Dans ce nouveau rôle, Krieger dirigera un « Centre d’Excellence pour les Distributeurs », qui regroupe plus de 80 marchés de distribution dans les marchés émergents du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne et de la région Asie-Pacifique. Randy reportera à Mark Ovenden, qui a pris ses nouvelles fonctions de Président du Groupe des Marchés Internationaux (IMG), comme annoncé précédemment.

Krieger rejoint le bureau de Dubaï en provenance de Shanghai où il occupait le poste de Directeur Exécutif Marketing et Ventes pour les opérations de Ford en Asie-Pacifique (APO). Avant d’occuper ce poste, il était Directeur du Marketing et des Ventes chez Ford pour l’ASEAN (L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est). Il a également exercé les fonctions de Président de Ford Japon et de Ford Philippines, où il a restructuré avec succès les opérations commerciales.

Krieger a également joué un rôle central dans la forte présence de Ford en Chine au début de l’activité de Changan Ford. Parmi ses réalisations, il a notamment élargi de manière agressive le nombre de concessionnaires, les faisant passer de 26 à 150 et multiplié par six les ventes de véhicules sur une période de 30 mois.

«Randy possède une vaste expérience dans des marchés extrêmement divers, ce qui lui permettra de jouer un rôle actif dans les opérations des Marchés Directs », a déclaré Ovenden. « Grâce à la nouvelle structure, nous pourrons mieux répondre aux besoins de nos partenaires-distributeurs afin de mieux aligner nos exigences commerciales communes. »

Krieger a rejoint Ford en 1986 et a occupé divers postes dans les domaines du marketing, de la finance et de la gestion des distributeurs en Amérique du Nord et en Europe. Il est diplômé de l’Université du Mississippi, aux États-Unis, et possède un MBA en finance de l’Université de Memphis, au Tennessee. Randy sera localisé à Dubaï avec sa famille, à partir du mois d’août.