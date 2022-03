Ford accélère sa transformation et annonce la création de 3 entités distinctes

Ford poursuit la transformation de son activité automobile au niveau mondial, en accélérant le développement et la mise à l’échelle de véhicules électriques et connectés révolutionnaires, tout en tirant parti de ses modèles emblématiques pour renforcer les performances opérationnelles et tirer pleinement parti des capacités d’ingénierie et industrielles.

« Ce n’est pas la première fois que Ford réinvente l’avenir et suit sa propre voie », a déclaré le Président Exécutif de Ford, Bill Ford. « Nous avons une opportunité extraordinaire de mener cette nouvelle ère passionnante avec les véhicules connectés et électriques, d’offrir à nos clients le meilleur de Ford et de contribuer à faire une réelle différence pour le bien de la planète. »

En mai dernier, le Président Directeur General de Ford, Jim Farley, a présenté le plan Ford+, le qualifiant de plus grande opportunité de croissance et de création de valeur pour l’entreprise depuis qu’Henry Ford a intensifié la production du modèle T. La formation de deux entreprises automobiles distinctes, mais stratégiquement interdépendantes – Ford Blue et Ford Model e – ainsi que la nouvelle activité Ford Pro, contribueront à libérer tout le potentiel du plan Ford+, en stimulant la croissance et la création de valeur et en positionnant Ford pour surpasser à la fois les constructeurs automobiles traditionnels et les nouveaux concurrents de véhicules électriques.

« Nous avons fait d’énormes progrès en peu de temps. Nous avons lancé une série de produits à succès dans le monde entier et la demande pour nos nouveaux véhicules électriques comme le F-150 Lightning et le Mustang Mach-E est hors du commun », a déclaré Farley. « Mais notre ambition avec Ford+ est de redevenir une entreprise hors-pair, qui change le monde, et cela nécessite de la concentration. Nous mettons tout en œuvre pour créer des entreprises distinctes mais complémentaires qui nous offrent une vitesse de démarrage et une innovation débridée dans le Ford Model e, ainsi que le savoir-faire industriel, le volume et les marques emblématiques de Ford Blue comme Bronco, dont les start-up ne peuvent que rêver. »