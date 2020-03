Fonds spécial : la CDG se mobilise

Dans le cadre de l’élan national de solidarité, voulu et initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, l’ensemble des collaborateurs du Groupe CDG contribuent par un don, pour alimenter le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie Covid-19 (Coronavirus).

Ainsi, tous les cadres dirigeants du Groupe feront don de l’équivalent d’un mois de salaire pour alimenter le Fonds en question. Les directeurs contribueront également avec 50% de leur salaire mensuel tandis que les autres catégories du personnel mettront 10% de leur salaire mensuel au profit du Fonds spécial pour la gestion de cette pandémie.

Par ailleurs, le Groupe CDG réitère son engagement à mettre à contribution l’ensemble de ses moyens humains, financiers et techniques pour continuer à assurer ses missions au service de l’intérêt général, contribuant ainsi à la stabilisation et à la protection de l’économie nationale.