Fonds Innov Invest : l’impact sur les startups (VIDEO)

On assiste actuellement à une véritable dynamique en ce qui concerne l’accompagnement des startups innovantes, ce qui ne peut qu’être bénéfique pour le développement économique du royaume. Dans ce sens, Les Inspirations Éco, en partenariat avec Tamwilcom, a tenu un évènement le 21 mars à Casablanca, afin d’effectuer un décodage de la situation au Maroc, histoire d’identifier les ambitions à atteindre et les challenges à relever.

Les intervenants: Hicham Zanati Serghini, DG de Tamwilcom ; Youssef El Alaoui, membre du conseil d’administration de Réseau Entreprendre Maroc ; Ghita Hannane, responsable Maroc de la Société Financière Internationale ; Dounia Boumehdi, présidente de la Commission amorçage de l’AMIC, et Ali Sami, dirigeant de la Startup Blink Pharma.

Il est indéniable que le Fonds Innov Invest a eu un impact plus que positif en faveur des startups au Maroc. Les chiffres sont là pour en attester. Sur les cinq dernières années, ce dispositif a permis le financement de plus de 500 startups alors que l’objectif initial était de 300 jeunes pousses. Le tout pour plus de 470 MDH de capitaux privés mobilisés auprès d’investisseurs à la fois locaux et internationaux. Hicham Serghini Zanati, DG de Tamwilcom, se penche sur les réalisations et les perspectives du Fonds dans cette vidéo.