Fonds anti-coronavirus: Maroc Telecom promet 1,5 MMDH

Maroc Telecom s’engage à contribuer au fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de coronavirus à hauteur de 1,5 milliard de dirhams (MMDH), a annoncé, lundi, l’opérateur télécom dans un communiqué.

“Dans le cadre de la mobilisation générale et à l’instar des grands Groupes du pays, Maroc Telecom s’est engagé à contribuer au fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de coronavirus à hauteur de 1,5 milliard de dirhams”, a indiqué le Groupe.

Tout en aménageant les conditions de travail et de sécurité sanitaire pour ses collaborateurs, Maroc Telecom a affirmé qu’il assure “une continuité de son activité dans de bonnes conditions aussi bien en termes de réponses aux sollicitations de ses capacités réseaux qu’au niveau de ses centres d’appels et de ses agences”, soulignant que dans les filiales, des “mesures de continuité de service et de protection ont été mises en place en collaboration avec les autorités respectives et conformément aux mesures adoptées au niveau de chaque pays.

“Le Groupe met tout en œuvre pour minimiser les impacts de cette crise sur ses activités”, a-t-il relevé.