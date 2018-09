La Fondation BMCI fête son dixième anniversaire

Créée en 2008 avec pour objectif de pérenniser les actions de mécénat menées par la BMCI depuis les années 1990 dans les domaines de la Solidarité et de la Culture, la Fondation BMCI a œuvré en continu, au cours de cette première décennie d’existence, afin de poursuivre, développer et créer des actions novatrices pour contribuer au bien-être social et valoriser la culture.

La création de la Fondation BMCI a permis de développer pleinement la politique de responsabilité civile de la BMCI, qui a pour volonté d’être un acteur engagé de la société, et de poser ainsi un des piliers de sa politique RSE. Avec les nombreux partenariats qu’elle a noués dans les domaines de la culture et de la solidarité, la BMCI, à travers sa Fondation, apporte soutien et dialogue aux acteurs qui construisent la société marocaine de demain, et contribue ainsi au développement durable du Maroc. Éducation, handicap, musique et édition sont les principaux domaines d’action de la Fondation BMCI, qui s’attache en priorité à soutenir l’insertion sociale des populations fragilisées ou handicapées, à optimiser le développement culturel dans les écoles publiques, à valoriser le patrimoine et à accompagner des artistes marocains.

La Fondation BMCI encourage également l’engagement social de ses collaborateurs à travers le programme «Coup de Pouce» devenu «Help2Help», programme qui soutient depuis 2009 des petites associations dans lesquelles des collaborateurs BMCI sont personnellement investis. La Fondation BMCI est pluridisciplinaire et s’inscrit dans le prolongement de la politique de mécénat mise en place par la Fondation BNP Paribas, acteur majeur du mécénat d’entreprise depuis plus de 30 ans.

La 13e édition du Festival Jazzablanca, dont la Fondation BMCI est sponsor officiel depuis 2014, marque le début des festivités qui viendront rythmer cette dixième année anniversaire. Un programme d’événements a été conçu afin de célébrer et faire découvrir les actions menées par la Fondation BMCI depuis 10 ans déjà.