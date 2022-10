Fondation Banque Populaire: une école rénovée à Zagora

Dans le cadre d’une convention de partenariat entre la Fondation Banque Populaire et la Direction Provinciale du Ministère de l’Éducation Nationale, du préscolaire, et des sports de Zagora, l’école Tafroudasst a tenu, le 1er octobre 2022, une cérémonie d’inauguration à l’occasion de sa rénovation récente.

Cette célébration s’est déroulée en présence du Directeur de l’école, du Chef de Cercle de Tinzoline, du Président de la Commune Territoriale Bni Zoli, ainsi que du Directeur de la Succursale Régionale du groupe BCP.

Dans un esprit de citoyenneté et de proximité, valeurs fondamentales du groupe BCP, les équipes de la Fondation Banque Populaire ainsi que des agences opérant dans la ville de Zagora ont tenu à participer, aux côtés des élèves et instructeurs, à la plantation d’arbustes et à l’embellissement des classes par des affiches et de la peinture au pochoir.

Pour rappel, le projet « Une succursale Banque Populaire, une école enclavée mise à niveau », vise à améliorer les conditions de scolarité et de travail des élèves et des enseignants. Une initiative qui a pour but d’améliorer l’attractivité de l’école publique et de lutter contre la déperdition scolaire en milieu rural. À ce jour, le programme a permis de mettre à niveau dix écoles scolarisant plus de 1500 élèves dans les régions de l’Oriental, Tadla-Azilal, Tanger-Tétouan, Marrakech-Safi et Fès. Dans l’école Tafroudasst, le projet a porté sur la réhabilitation de toutes les infrastructures vétustes notamment par la réfection des plafonds, l’étanchéité, la peinture, la rénovation de l’installation électrique ainsi que la réhabilitation des sanitaires.

Remise à niveau, cette école pourra désormais offrir un cadre plus accueillant à près de 300 élèves ainsi qu’aux enseignants mais également augmenter la capacité d’intégration des écoliers de cette région à forte densité démographique.

Levier primordial pour construire les générations de demain, l’éducation fait partie des programmes majeurs de la Fondation Banque Populaire. Ce soutien effectif au système de l’enseignement national se manifeste notamment à travers des actions d’envergure que la Fondation mène de front en faveur de l’épanouissement des élèves et de l’amélioration de leurs conditions de scolarité. Parmi les principales missions réalisées par la Fondation figurent les projets d’équipement en eau chaude des Dour Tolab ainsi que l’équipement en connectiques (wifi et internet) des Centres de Classes Préparatoires aux Grandes Écoles du Maroc (CPGE).