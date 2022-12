Foire régionale d’Artisanat de Casablanca : la ministre Ammor présente à l’inauguration

Les manifestations de la Semaine Nationale de l’Artisanat continuent. Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire préside l’inauguration de la Foire régionale d’Artisanat de Casablanca

Dans le cadre de la 7ème Edition de la Semaine Nationale de l’Artisanat (SNA), organisée, Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire en coordination avec la Maison de l’Artisan, Madame la Ministre Fatim-Zahra Ammor a présidé l’inauguration de la foire régionale de l’artisanat de la Région de Casablanca-Settat en compagnie de Said Ahmidouch, Wali de la région, Aziz Dades, Gouverneur de la Préfecture d’Arrondissements de Casablanca-Anfa, Jalila Morsli, Présidente de la Chambre d’Artisanat de la Région Casablanca-Settat et plusieurs autres personnalités.

Organisée par la Chambre d’Artisanat de Casablanca-Settat en partenariat avec le Ministère, la Maison de l’Artisan et la Région de Casablanca-Settat, cette foire a pour objectif de diversifier les sources de revenus des artisans en leur permettant d’exposer et vendre leurs produits. Plus globalement, ces foires régionales visent à relancer la dynamique commerciale au niveau national, d’encourager la production et de favoriser la création de l’emplois surtout auprès des jeunes et des femmes artisanes.

Ainsi, cette foire connait la participation de plus de 127 artisans et artisanes venus des préfectures et provinces de la Région de Casablanca-Settat, de Fès, d’Azilal, de Demnate, de Taroudant, de Marrakech, de Tiflet, de Rabat et d’Errachidia et représentant plusieurs filières comme le tissage et la couture traditionnelle, la dinanderie, la sellerie, la poterie céramique, le zellige traditionnel et la pierre décorative, la broderie, la joaillerie, le cuir, la teinture sur verre, la gravure et tableaux d’art.

En marge de cet événement, plusieurs Wissams accordés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste on été distribués aux artisans ayant contribué à préserver le patrimoine culturel et immatériel du secteur.

Rappelons qu’en phase avec la stratégie du Ministère d’augmenter les exportations de l’artisanat, tout en renforçant la dynamique commerciale localement, cette édition de la Semaine Nationale d’Artisanat a connu une refonte complète de son format en intégrant un nouveau volet international parallèlement à la consolidation de la position du produit artisanal localement. A ce titre, plusieurs opérations nationales de commercialisation ont été programmées, parmi lesquelles les foires régionales de l’artisanat dans les douze régions du Royaume.