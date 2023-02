Fitch Ratings confime la note « AAA (mar) » pour la BMCI

L’agence de notation Fitch Ratings a octroyé la note « AAA (mar) » avec perspective stable pour la Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI), filiale du groupe français BNP Paribas (BNPP). La note de la BMCI est poussée par le support du groupe BNP Paribas, qui détient 66,7 % du capital.

Fitch Ratings indique que la BMCI dispose d’une franchise modeste au Maroc, représentant 5 % des prêts du secteur. Néanmoins, BMCI est la plus grande filiale africaine de BNPP et soutient également la franchise du groupe dans la région méditerranéenne élargie.

La Banque représentait moins de 0,3 % des actifs consolidés de BNPP à fin juillet 2022. Sa petite taille signifie que le soutien serait gérable pour BNPP. Par ailleurs, la BMCI n’a jamais eu besoin d’un soutien extraordinaire de la part de BNPP. Cependant, un soutien ordinaire est fourni sous la forme de contre-garanties, qui permettent à la BMCI d’accorder des prêts plus importants aux entreprises marocaines sans dépasser sa limite d’exposition importante.

La BMCI détient 5 % de part de marché dans les prêts du secteur bancaire domestique. L’expertise de BNPP en banque d’affaires en France et en Afrique offre à BMCI un avantage concurrentiel et un accès à une clientèle multinationale. Les crédits aux entreprises représentent 63 % du total des crédits à fin S1-2022.

La Banque se démarque par un profil de risque conservateur et des normes de souscription strictes reflètent les politiques, procédures et contrôles de risque de BNPP, bien qu’ajustés pour le marché marocain.

Pour ce qui est du ratio prêts dépréciés/prêts bruts de la BMCI, il a été de 13,7 % à la fin du premier semestre de 2022 était nettement supérieur à la moyenne du secteur de 9,7 %. À notre avis, cela reflète dans une certaine mesure des politiques de classification plus strictes et la comptabilisation prudente des prêts douteux par la banque. Cela reflète également la faible performance de crédit du portefeuille de prêts aux particuliers et aux PME.

L’Agence de notation indique qu’à l’image de ses pairs, la BMCI est principalement financée par les dépôts des clients. Ceux-ci sont intégralement basés au Maroc et représentaient 70 % du financement total au S1-22. La liquidité est strictement contrôlée par BNPP et est adéquate.