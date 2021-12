Finéa lance deux nouvelles offres de financement

Dans un contexte de relance économique nationale, Finéa, filiale du Groupe CDG, lance deux nouvelles offres de financement sur mesure « Tamwil Relance TPE et PME ».

Ces nouvelles solutions de financement, innovantes et adaptées aux entreprises et au service du développement de l’économique du pays, montrent l’engagement continu de Finéa dans l’accomplissement de sa mission d’accompagnement des TPE et PME marocaines intervenant dans la commande publique.

Les offres TAMWIL RELANCE TPE et PME incluent les 3 composantes suivantes :

Lignes de crédit spécifiques dédiées à la couverture du besoin en fonds de roulement ou renforcement de la trésorerie portant sur des Avances sur marchés nantis et des Cautions administratives, avec une tarification adaptée ;

Financements adaptés au cycle d’exploitation lié à l’exécution des marchés publics attribués aux TPE ou PME intervenant dans tous les secteurs productifs de l’économie nationale ;

Couverture du Fonds de Garantie dédié à la Commande Publique (FGCP) à 60% au profit des entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 50 Mdhs, disposant d’une classification auprès des donneurs d’ordre publics et ayant 2 ans d’activités.

Quelques soient les stades de vie des marchés des TPE et PME, des experts avérés au niveau des succursales de Finéa ont pour mission d’orienter, de conseiller et d’accompagner les entreprises dans leurs démarches de financement.

À propos de Finéa

Finéa, filiale du Groupe CDG, apporte sa contribution en faveur de l’entreprise marocaine, TPME en particulier, et de son développement. Elle combine ainsi, le financement, le cofinancement et le refinancement, conformément à son plan de développement stratégique et à son positionnement d’établissement de place.

Finéa est par ailleurs, gestionnaire du Fonds de Garantie dédié à la Commande Publique (FGCP) et dont la vocation consiste à faciliter les conditions d’accès au financement au profit des entreprises attributaires de marchés publics.

Chiffres clés 2020

10 milliards de DH de financements accordés

7,2 milliards de DH de financements

2,6 milliards de DH de refinancement

4.400 TPME financées : 1.400 via le financement et 3.000 via le refinancement