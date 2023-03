Financement vert, un tournant important pour l’économie nationale (VIDEO)

Le financement vert s’impose en tant que tournant non-négligeable pour le tissu économique actuellement. Le but étant de pousser les entreprises et les différents acteurs de l’économie à se diriger vers des solutions conscientes de l’environnement, afin de garantir un meilleur avenir aux générations futures. C’est dans ce sens que Les Inspirations ÉCO, en parternariat avec Tamwilcom, a organisé une table ronde, le 23 février, pour répondre aux questions et challenges liés au sujet.