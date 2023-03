Financement vert: l’éclairage de Tamwilcom (VIDEO)

TABLE RONDE / Investissement vert / Horizon press. Selon Tamwilcom, les outils et les ressources pour s’engager sont disponibles. Il est temps d’agir et de profiter des opportunités offertes par l’économie verte pour un avenir durable. Pour débattre de la thématique, Fatima Zahra El Khalifa, DG du Cluster EnR, Taoufiq Lahrach, DG délégué de Tamwilcom, Saïd Mouline, DG de l’AMEE et Tarik Haddi, DG de Azur partner.

La clé pour une transition réussie et durable vers l’économie verte, réside dans une prise de conscience et une action rapides. Raison pour laquelle chez Tamwilcom, l’on insiste sur le fait de passer à l’action, pour bénéficier de ces avantages et pour satisfaire aux exigences des marchés internationaux.

«Le financement de 10 millions de DH, au taux de 2,5% couplé à un crédit bancaire bénéficiant de l’intervention de garantie de notre organisation est intéressant, car il peut être amorti sur une durée de remboursement assez longue (12 ans) et permet d’accéder à des marchés exigeants. Ce qui permet de répondre aux contraintes réglementaires des donneurs d’ordre des TPEs et PMEs, de réduire le coût de l’investissement et donc le coût de revient du produit. Il est important de sensibiliser les entreprises à cette prise de conscience et de passer à l’action», souligne Taoufiq Lahrach, directeur général délégué de Tamwilcom.

Il explique que, «la rentabilité des financements verts est en train de s’affirmer, si bien qu’aujourd’hui, l’investissement vert parvient à concurrencer l’investissement conventionnel. Il peut, certes, être considéré comme exigeant, et des fois un peu plus cher que celui conventionnel, mais la transition verte n’est plus un choix. Elle est même devenue une contrainte d’ordre réglementaire posée par les pays donneurs d’ordres. Nous devons donc impérativement amorcer la décarbonation, au risque d’être exclus de ces marchés. Et ce n’est pas avec de l’investissement conventionnel, polluant et énergivore que nous pourrons accéder à ces marchés et y être compétitifs. C’est pourquoi, l’une des raisons d’être de Tamwilcom et notre rôle à nous tous, est de sensibiliser à large échelle pour une prise de conscience et un passage à l’action rapide». Les détails en vidéo.