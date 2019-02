Finance: la Bourse de Casablanca s’associe avec le CISI

La Bourse de Casablanca s’est engagée, depuis plusieurs années, à développer l’éducation financière et boursière en faveur de différentes cibles, à travers son “Ecole de la Bourse”.

Aujourd’hui, la Bourse de Casablanca s’implique davantage dans la promotion de l’éducation financière à travers la mise en place de certifications en finance, grâce au partenariat conclu avec le Chartered Institute for Securities & Investment (le CISI). Les formations certifiantes sont des cursus courts et donnent lieu à la délivrance d’une certification. Ainsi et dans un premier temps, ce programme sera dédié aux étudiants avant d’être élargi, notamment aux professionnels du secteur financier au Maroc qui souhaitent obtenir des certifications internationales.

Concrètement, la première certification lancée porte sur les principes et fondamentaux des services financiers et sera dispensée en anglais et en français à travers un accès à la plateforme en ligne du CISI. Lors de cet événement, la Bourse de Casablanca a également procédé à la signature de partenariats avec 6 établissements publics et privés de l’enseignement supérieur afin de mettre à la disposition des bénéficiaires des certification, des salles accréditées par le CISI pour le déroulement des examens. Ces établissements sont: l’ENCG d’Agadir, l’ENCG de Tanger, l’INSEA de Rabat, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, l’Université Internationale de Casablanca et l’Université Internationale de Rabat.

A propos de cet événement, Karim Hajji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca, a souligné: “Nous souhaitons à travers ces nouvelles certifications, développer les connaissances et la technicité de la place financière de Casablanca. Aussi, nous sommes heureux de nous associer à un organisme international reconnu, le CISI qui nous permettra d’offrir un service qui répond au mieux à cet objectif. Nous sommes également heureux que les établissements d’enseignement supérieur continuent à nous faire confiance en soutenant cette initiative”.

Pour sa part, Simon Culhane, Directeur Général du CISI a déclaré: “Nous sommes ravis de nous associer à la Bourse de Casablanca. L’influence croissante de Casablanca en tant que place financière a été relevée dans le dernier Global Financial Centers Index”.

A.K.A.