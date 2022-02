Fin-Créa : une plateforme digitale et gratuite dédiée au financement des entreprises

Pour être encore au plus proche des entreprises marocaines, plus particulièrement des Très Petites Entreprises (TPE), TAMWILCOM innove et lance une nouvelle plateforme digitale dédiée à l’accès au financement.

« Fin-Créa » est une plateforme de mise en relation des porteurs de projets avec les banques partenaires. Il s’agit d’un guichet 100% digital et gratuit destiné exclusivement aux TPE de moins d’un an, primo accédant au financement bancaire et sollicitant un crédit d’investissement pouvant aller jusqu’à 2 millions de Dirhams.

« Fin-Créa » a pour ambition de contribuer à renforcer les chances des TPE en phase de création pour obtenir le financement bancaire nécessaire au le démarrage de leurs activités. La plateforme sera lancée, dans un premier temps et à partir de ce lundi 31 janvier, au niveau de la région pilote de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avant de voir son périmètre élargi dans les semaines à venir à l’ensemble du territoire national.

Concrètement, en accédant à la plateforme (www.fincrea.ma), le porteur de projet sera invité à détailler son Business Plan en ligne, en saisissant sur un canevas simplifié un ensemble d’informations concernant aussi bien son profil que son projet. Les demandes de financement sont ensuite, après un premier traitement, publiées auprès de la banque choisie par le porteur de projet, pour examen et décision.

Ainsi, la finalité de « Fin-Créa » est double : d’une part pour le porteur de projet, dont la mise en relation avec le partenaire banquier de son choix est facilitée, et d’autre part, pour le banquier qui disposera grâce à cette plateforme d’une base de prospection de projets qualifiés, en plus d’outils fonctionnels d’aide à la prise de décision.

Un double objectif donc qui confirme la vocation de la plateforme « Fin-Créa » d’être un nouveau levier en faveur du développement de l’inclusion financière des TPE. Cette plateforme contribuera également à l’accélération de la réalisation des objectifs du Programme Intégré d’Appui et de Financement de l’Entrepreneuriat (INTELAKA) ainsi que ceux de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière.