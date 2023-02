Fidaroc Grant Thornton renforce ses activités

Depuis la création en 1994, Fidaroc Grant Thornton (FGT) a connu une croissance constante et un développement continu de ses activités. Aujourd’hui, à côté de l’audit, du commissariat au compte et du business consulting, le cabinet élargit sa palette de services en lançant deux nouvelles activités : l’une dédiée aux services d’externalisation des process (Business Process Solutions) et l’autre dédiée au Conseil Juridique aux entreprises.

Pour lancer ces activités, FGT a procédé à deux acquisitions et à l’intégration de nouveaux associés au sein du groupe.

Ainsi au mois de décembre 2022, FGT a acquis Estrellis, cabinet d’audit et d’expertise comptable qui devient ainsi Grant Thornton Business Process Solutions. Cette entité sera dirigée par Reda Zeriat le fondateur d’Estrellis.

Au cours de la même période FGT a acquis FFM Juridique, cabinet de conseil juridique aux entreprises, qui devient ainsi Grant Thornton Legal. Ce cabinet dirigé par Malika Ferrali depuis 35 ans, se pérennise en rejoignant le groupe FGT et se renforce par l’intervention de Moulay Amine El Hammoumi Idrissi en qualité d’avocat « Of Counsel ».

« Il s’agit d’une progression naturelle de nos services, par laquelle nous espérons accompagner nos clients avec une offre pluridisciplinaire. Nous sommes organisés en business units fondées sur nos expertises historiques et celles à développer. Un modèle simple, compréhensible, agile, favorisant la libération des ambitions et du potentiel de chaque collaborateur » ; explique Faïçal Mekouar, Président de Fidaroc Grant Thornton.

Rappelons que le réseau mondial Grant Thornton, que Fidaroc a rejoint en 2005, est classé 5e au rang mondial, affiche un chiffre d’affaires de 7,2 milliards USD (en hausse de 13,7 %). Le réseau s’appuie sur l’expertise de 68.000 collaborateurs présents dans près de 150 pays.