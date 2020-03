Février 2020, un mois de vente record pour le Groupe SOPRIAM

Khalid KABBAJ, Directeur Général de Sopriam, déclare : « La marque Peugeot réalise une PDM de 9,2% en Février 2020 qui est portée principalement par le succès du lancement de la nouvelle Peugeot 208, produite à l’usine de Kenitra et commercialisée au Maroc depuis Novembre 2019 et qui a enregistré 776 ventes à fin Février 2020. » M. KABBAJ ajoute : « Je suis très fier des résultats des ventes de la nouvelle Peugeot 208, produite à l’usine de Kénitra et qui obtient cette semaine à Genève le titre de CAR OF THE YEAR 2020, un mois seulement après le prix obtenu au Maroc de la voiture de l’année lors de la 11ème édition des trophées de l’Automobile organisée par le magazine AutoNews »

La marque Citroën quant à elle, enregistre près de 760 ventes qui représentent une croissance de 45,6% et une PDM de 6,4% en Février 2020, soulignant ainsi le succès des derniers lancements de la marque : la nouvelle C3, le nouveau Berlingo et le SUV C5 Aircross.

Enfin la marque premium du groupe DS Automobiles, réalise une progression de 37,5% en Février 2020.