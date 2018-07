Fête du Trône: BAM émet une pièce commémorative de 250 dirhams

A l’occasion du 19ème anniversaire de l’intronisation du roi Mohammed VI, Bank Al-Maghrib a émis une pièce commémorative d’une valeur faciale de 250 dirhams en argent.

La mise en vente de cette pièce est prévue à compter du 1er août 2018, dans les guichets de Bank Al-Maghrib et à la boutique de son musée au prix public de 550 dirhams l’unité.

Cette pièce commémorative présente à l’avers l’effigie du roi Mohammed VI en plus des inscriptions « محمد السادس » et « المملكة المغربية », avec en bas le millésime 2018-1439.

Au revers, la pièce présente en haut l’inscription « الذكرى التاسعة عشر لتربع جاللة الملك على العرش » et en bas sa traduction française « 19ème anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ». Le centre du revers de la pièce est orné d’une représentation des Armoiries du Royaume et d’une Carte de l’Afrique couverte de jeux de lignes «constituant le globe terrestre» et invoquant la connectivité du Maroc avec l’Afrique en plus de la valeur faciale en chiffres et en lettres arabes « 250- مائتان وخمسون درهم ».

S.L.