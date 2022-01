Festival automobile international: Renault remporte deux prix

Cette année encore, en 2022 le Festival Automobile International remet ses Grand Prix. Le 3 décembre 2021, un jury composé de 12 membres issus de différents secteurs d’activité – automobile, médias, architecture et joaillerie – s’est réuni à Paris pour examiner la sélection de cette année, qui regroupe des projets créatifs et visionnaires, et désigner les lauréats de chacun des 14 prix.

Deux projets Renault ont attiré l’attention. Renault 5 Prototype, qui revisite le modèle emblématique célébrant cette année ses 50 ans, a été élu par le public Plus Beau Concept Car de l’Année 2022 . Le concept car Renault SUITE N°4, conçu spécialement pour le 60ème anniversaire de la 4L, a reçu la Mention Spéciale du jury.

« Nous sommes très fiers de ces deux prix, » explique Gilles Vidal, Directeur du Design Renault. « Ils viennent couronner le travail acharné des équipes de Design Renault, qui façonnent aujourd’hui la Nouvelle Vague de la marque. »

RENAULT 5 PROTOTYPE, LE PLUS BEAU CONCEPT CAR

En 2022, le Festival Automobile International a réinventé son prix le plus renommé : auparavant attribué à la plus belle voiture, il devient le prix du plus beau concept car. Et pour la toute première fois, le véhicule lauréat a été choisi directement par le public.

Du 2 décembre 2021 au 16 janvier 2022, les amateurs de voitures ont voté en ligne pour élire leur concept car préféré parmi les 10 candidats. Grâce à son design néo-futuriste très apprécié du public, Renault 5 Prototype a été élu Plus Beau Concept Car de l’Année 2022 avec plus de 70 % des votes.

La raison d’être de Renault 5 Prototype est de montrer la volonté de la marque de démocratiser la voiture électrique en Europe. Ce concept car est une citadine compacte pleine de charme qui propulse vers l’avenir l’une des icones de Renault, avec une touche de modernité 100 % électrique.

« Ce prix est une preuve en plus de l’intemporalité de Renault 5, icône du passé, du présent, et bientôt aussi du futur. Nous sommes fiers de l’accueil reçu par ce prototype par la presse et le public, le modèle de série devant être dévoilé en 2024 » ajoute Gilles Vidal.

MENTION SPÉCIALE POUR RENAULT SUITE N°4

Parmi les 14 Grands Prix, le jury décerne une mention spéciale à un véhicule, une personne ou une entreprise qu’il juge particulièrement intéressants.

Cette année, la Mention Spéciale du jury a été attribuée à Renault SUITE N°4, un concept car né de la collaboration entre Renault et le designer français Mathieu Lehanneur, pour célébrer le 60ème anniversaire de Renault 4.

Renault SUITE N°4 est un concept car original, qui tire son inspiration d’un hôtel nomade. Il reprend les mêmes dimensions extérieures et les mêmes lignes que le modèle emblématique, mais opte pour un design radical. À la croisée des univers de l’architecture et de l’automobile, ce modèle évoque une chambre d’hôtel à ciel ouvert dont la partie arrière et le hayon sont remplacés par des vitres en polycarbonate. La carrosserie adopte une finition spéciale d’aspect minéral évoquant le ciment, tandis que la calandre est réalisée en aluminium poli qui donne un effet de fluidité, dynamisme et mouvement permanent au véhicule.