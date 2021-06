Les artisans, les traiteurs et les commerçants de la Région de Fès-Meknès seront bientôt présents sur la plateforme de livraison Glovo. C’est ce qui ressort de la convention de partenariat signée, vendredi dernier à Fès, entre le Centre Régional d’Investissement (CRI) Fès-Meknès et Glovo Maroc. L’objectif, à travers la signature de cette convention, est d’accompagner 500 artisans, traiteurs et commerçants de la Région par an dans le processus de digitalisation et de commercialisation en ligne de leurs produits, ainsi que le développement de packages attractifs de commercialisation et de livraison.

Cette convention a pour but d’allier les efforts afin de contribuer à la relance socio-économique des écosystèmes des commerçants, des traiteurs et des artisans de la région de Fès-Meknès en leur offrant formation, assistance et accompagnement à la digitalisation et la commercialisation de leurs produits. Elle va également apporter un support direct aux opérateurs économiques, ayant subi un impact important sur leurs activités en raison de la pandémie de Covid-19.

La convention prévoit la formation aux techniques de marketing digital, de commercialisation en ligne des artisans et coopératives artisanales, notamment dans les zones enclavées de la région, et l’accompagnement à la commercialisation et la distribution des produits artisanaux et du terroir de la région, via un package (commercial et logistique) qui permettra aux opérateurs ciblés la vente de leurs produits dans toutes les régions où opère Glovo. Elle porte aussi sur la formation des commerçants de la région à l’utilisation de la plateforme digitale Glovo et l’accompagnement à la digitalisation des services des traiteurs régionaux, à travers la mise à leur disposition d’une boutique virtuelle afin d’accéder aux marchés en ligne.

Mehdi Idrissi