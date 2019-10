Fès-Meknès : 177 projets de plus d’un milliard de dirhams pour la région

Une enveloppe budgétaire globale de 1,26 milliard de dirhams (MMDH) a été allouée à la mise en œuvre de 177 projets relatifs au programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural dans la région de Fès-Meknès durant la période 2015-2019, a indiqué le président du Conseil, Mohand Laenser.

S’exprimant à l’ouverture de la session ordinaire du mois d’octobre du Conseil de la région Fès-Meknès, M. Laenser a précisé que ces projets se répartissent entre les routes et les pistes rurales avec 843 MDH, l’électrification du monde rural (150 MDH), le raccordement à l’eau potable (225 MDH) et le secteur de la santé (1,27 MDH), outre le secteur de l’enseignement (45 MDH).

Dans le même cadre, il a fait état de la mise en œuvre de 120 projets avec un investissement estimé à 786 MDH, réalisés par le Conseil régional ou l’Agence régionale d’exécution des projets, avec un taux d’engagement de 70pc, ajoutant que 57 projets ont été montés par les secteurs spécialisés partenaires ou les collectivités locales pour un coût global de 480 MDH.

Le président du conseil régional a aussi fait savoir que la Région œuvre à la réalisation d’un certain nombre d’autres projets, programmés dans le cadre du budget et hors programme de réduction des disparités territoriales et sociales, estimés à 43, répartis sur les provinces et préfectures de la région avec un coût total de 185 MDH.

Le conseil de la région de Fès-Meknès veille également à la poursuite de l’exécution d’une série de conventions de coopération, en partenariat et en coordination avec tous les partenaires, a poursuivi M. Laenser.

Evoquant l’évolution de la réalisation des projets programmés au titre de l’année 2019, il a souligné que le Conseil de la région Fès-Meknès a validé 31 appels d’offres avec un coût global de 225 MDH dans le cadre du programme prévisionnel, dont 20 appels d’offres concernent la réduction des disparités territoriales et sociales dans le monde rural (101MDH).

Les appels d’offres en cours de validation sont au nombre de 5 avec une valeur globale de 18,2 MDH, dont 3 sont destinés à la réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, a-t-il ajouté, notant que les appels d’offres en cours d’étude sont estimés à 21,3 MDH.

Le président du Conseil régional a aussi rappelé, que dans le cadre de la modernisation de l’administration, il a été procédé à la dématérialisation des procédures administratives relatives aux appels d’offres pour accélérer et améliorer la qualité des services fournis aux citoyens.

La session du mois d’octobre du Conseil régional, qui s’est déroulée en présence notamment du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, a vu l’examen et l’approbation de nombre de conventions portant notamment sur la lutte contre les inondations dans la région Fès-Meknès et la création d’un complexe régional de l’information et de la communication et d’un grand théâtre à Fès.

