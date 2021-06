Fès: les exportations d’artisanat ont baissé en 2020

La valeur des exportations des produits de l’artisanat de Fès a atteint plus de 57,99 millions de DH (MDH), en baisse de 12,4% par rapport à l’année précédente, selon la direction régionale de l’artisanat.

Cette baisse est due aux répercussions de la crise sanitaire liée à la Covid19 sur le secteur, qui a exporté en 2019 des produits d’une valeur de plus de 66,19 MDH, soit une hausse de 138% par rapport à l’année 2018, indique la direction régionale dans un rapport, présenté à l’occasion de la session ordinaire de juin du conseil préfectoral de Fès.

Secteur clé de l’économie de Fès-Meknès avec près de 124.000 emplois, dont 80.000 dans la capitale spirituelle, l’artisanat a subi les effets néfastes du nouveau coronavirus.

A Fès, où des milliers de familles vivent des filières artisanales (64 pc de l’ensemble des emplois), le chiffre d’affaire du secteur a subi une baisse estimée à 1,675 milliard de DH pendant la période de confinement, consécutive à un recul de 68 pc des exportations, selon des chiffres du comité de veille économique de Fès-Meknès (CVE-FM)

La crise a causé la cessation par plus de 87.000 artisans d’arts et de production, dont les 36.000 que compte la médina, de leurs activités, la suspension des importations des matière premières et l’exportation des produits finis et le recul de la commercialisation à cause de l’annulation des foires nationales et internationales dédiées à l’artisanat.

YS