Fenie Brossette: les résultats de 2018

Le résultat net de Fenie Brossette a reculé à -52,9 millions de dirhams (MDH) en 2018, contre -25,2 MDH au titre de l’exercice précédent.

Selon un communiqué de Fenie Brossette, publié sur le site de la Bourse de Casablanca, des provisions significatives relatives au stock inactif des activités abandonnées ont été constatées impactant à la baisse le résultat d’exploitation qui s’est situé à -11,1 MDH. Le résultat non courant de -30,7 MDH intègre, en effet, une provision de 31,1 MDH constituée par prudence et concernant le risque lié à certaines créances relatives aux activités abandonnées, ainsi que les charges non courantes relatives au dénouement du contrôle fiscal, a fait savoir la même source, notant que malgré l’abandon progressif de ses métiers à faible marge, Fenie Brossette a réalisé au terme de 2018, un chiffre d’affaires de 537 MDH, en diminution de 1% par rapport à 2017.

Ainsi, le résultat d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissement (ETIBDA) s’est établi à 2,6 MDH contre 21,7 MDH en 2017, indique le communiqué, ajoutant que grâce aux efforts continus des dernières années en matière d’optimisation de son besoin en fonds de roulement, l’endettement net a baissé de 46 MDH entre 2017 et 2018 pour se situer à 120 MDH.