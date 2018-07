Fast Pro lance sa marque d’entretien automobile (VIDEO)

CONTENU DE MARQUE – FAST PRO SA, acteur de la maintenance automobile au Maroc depuis 1998, lance désormais sa propre marque dénommée FAST PRO.

Depuis sa création il y a 20 ans, FAST PRO SA a en effet développé une équipe d’experts et une maîtrise confirmée de la maintenance automobile de qualité au Maroc. Cette expertise, acquise au fil des ans, permet aujourd’hui à FAST PRO de répondre efficacement 7 jours sur 7 à toutes les attentes de ses clients sur les prestations d’entretien automobile telles que le diagnostic, la vidange, le freinage, les pneumatiques y compris la géométrie 3D (de dernière génération, importée des USA), la suspension, la climatisation, le circuit de charge etc…

Avec plus de 20.000 interventions par an à son actif, FAST PRO intervient sur toutes les marques et sur tous les modèles de véhicules. C’est un acteur incontournable de l’entretien automobile de qualité au Maroc.

Depuis 20 ans, FAST PRO assure à son équipe de 40 experts des formations bien ciblées et continues sur les dernières évolutions techniques et technologiques du parc automobile marocain. Ces professionnels pointus sont dédiés dans chaque centre FAST PRO au service de leurs clients: ils sont formés pour les accompagner tout au long du processus de maintenance de leur véhicule et toujours, pour les conseiller au mieux de leurs intérêts. Ces conseils d’experts permettent d’optimiser l’utilisation des différents systèmes du véhicule et l’entretien des différents circuits. Ils portent sur le choix judicieux des pièces et huiles adaptées à chaque véhicule selon ses caractéristiques propres et son utilisation. Dans cette approche, centrée sur la satisfaction des clients, les centres FAST PRO ne conseillent le changement d’une pièce que si son remplacement est vraiment nécessaire.

FAST PRO s’appuie également sur ses partenaires pièces de rechange qui lui assurent la formation de ses équipes sur les différents produits commercialisés par ses centres.

Tous les lubrifiants proposés par FAST PRO sont d’excellente qualité et étudiés pour préserver à la carte chaque véhicule entretenu par FAST PRO. En outre, toutes les pièces de rechange proposées par les centres FAST PRO sont des pièces de qualité 1ère monte, produites par les plus grands fabricants de pièces de rechange au monde.

FAST PRO se mobilise en permanence pour offrir à ses clients le meilleur rapport qualité prix. C’est la maîtrise parfaite de tous ses circuits d’approvisionnement qui lui permet de contenir efficacement ses coûts et d’en faire bénéficier ses clients.

FAST PRO s’engage à assurer à ses clients 7 jours sur 7 un service rapide et sans rendez-vous avec des horaires d’ouverture flexibles. Ce service est réalisé en toute transparence et les clients qui le souhaitent peuvent assister eux-mêmes à l’entretien de leur véhicule.

Avant toute prestation, les centres FAST PRO proposent gratuitement un premier diagnostic du véhicule selon le besoin exprimé, suivi d’un devis gratuit. Une fois ce devis validé, la prestation est réalisée. A la fin des travaux, la facture est sans surprise car FAST PRO respecte le principe “Devis=Facture”.

Dans la continuité, chaque facture FAST PRO assure au client la garantie pièces et main d’œuvre sur chaque prestation réalisée.

Afin de garantir un service de qualité à ses clients, FAST PRO s’est dotée depuis le début de l’année 2018 d’un nouveau système d’information dernière génération, fiable, moderne, centralisé et maîtrisé de A à Z. Toutes les prestations réalisées sur chaque véhicule sont systématiquement enregistrées à bonne date et tout l’historique est conservé. Ainsi, le client peut consulter à sa convenance dans le centre de son choix et obtenir une totale traçabilité de l’entretien de son véhicule chez FAST PRO.

De plus, le système d’information de FAST PRO offre aujourd’hui un catalogue complet de pièces de rechange et de méthodologies d’intervention pour les différentes marques et modèles de véhicules circulant au Maroc et ailleurs. Ce catalogue, très facilement accessible, permet de cibler rapidement la bonne référence pour chaque véhicule chez les différents fabricants de pièces de 1ère monte dans le monde, ainsi que la procédure à suivre lors des différentes interventions sur les différents modèles de véhicules.

Enfin, et dans le cadre du lancement de sa nouvelle enseigne, FAST PRO a procédé à une mise à niveau globale de ses équipements ainsi que de ses installations afin de servir ses clients dans des conditions optimales.

Aujourd’hui, les centres FAST PRO changent de couleurs. Et toute l’équipe FAST PRO, à la pointe de la technologie, reste au service de ses clients et se mobilise pour continuer à les faire bénéficier de ses 20 ans d’expertise.