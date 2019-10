Faille Android: voici les smartphones qui peuvent être attaqués

Attention, certains mobiles sont “vulnérables”. D’après une alerte Google, des pirates peuvent prendre le contrôle d’un grand nombres des téléphones qui sont sous Android. Il faudra faire preuve de vigilance jusqu’à la prochaine mise à jour de sécurité en octobre.

Les Google Pixel et Pixel 2, Samsung Galaxy S7, S8 et S9, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5 et A1, Oppo A3, Moto Z3 et LG sous Android 8 Oreo sont concernés.

Selon les déclarations de la chercheuse Maddie Stone, rapportées par L e Monde informatique “la vulnérabilité permet une escalade des privilèges locaux et la prise de contrôle totale d’un périphérique vulnérable. Si l’exploit est livré via le web, il suffit de le coupler avec un exploit de rendu, puisque cette vulnérabilité est accessible via la sandbox”.

“Les mobiles Pixel 1 et 2 seront protégés par la mise à jour de sécurité d’octobre qui sera bientôt disponible. Un patch a été mis à la disposition des partenaires pour sécuriser l’écosystème Android”, a assuré pour sa part Google.

Ce qu’il faut faire, c’est ne pas télécharger n’importe quelle application, jusqu’à la mise à jour de la nouvelle sécurité.

S.L.