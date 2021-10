Expo Dubaï 2020: le Maroc, une destination pour un business à croissance rapide (VIDEO)

Les participants à une conférence organisée, dimanche au pavillon du Maroc à l’exposition internationale «Expo Dubaï 2020», ont mis en avant les opportunités d’investissement qu’offre le Royaume dans de nombreux secteurs.

Lors de cette conférence, à laquelle a participé une importante délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et de l’Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations (AMDIE), les intervenants ont souligné que le Maroc a su, au cours des deux dernières décennies, mettre en place des infrastructures routières, industrielles et portuaires, élaborer des politiques sectorielles et former des ressources humaines spécialisées, ce qui en fait un terrain attractif pour les investissements directs étrangers.

Ils ont fait noter que le Maroc, grâce aux efforts qu’il a déployés au cours des vingt dernières années, sous la sage conduite du roi Mohammed VI, principalement représentés dans l’adoption d’une politique d’accélération industrielle, dans plusieurs secteurs, notamment les industries automobile et aéronautique, en plus de la conclusion de plus de soixante accords de libre-échange, offre un environnement d’investissement prospère et sécurisé, une plate-forme continentale privilégiée pour les affaires et une passerelle incontournable vers les marchés africains.

Les participants ont souligné que malgré les impacts négatifs et les difficultés rencontrées par l’économie marocaine, en raison de la pandémie du Coronavirus, les entreprises marocaines, grâce à leur réalisme et au soutien de l’Etat, ont fait preuve d’une résistance exceptionnelle.

Et de poursuivre que le Royaume s’emploie actuellement, sous l’impulsion du roi, à investir dans la dynamique post-pandémie, notamment en adoptant un nouveau modèle de développement, afin d’accélérer le processus de progrès économique et social, et d’entrer dans une nouvelle phase de développement.

