Expo 2020: Emirates fera un focus sur la mobilité du futur

Emirates, Partenaire numéro 1 et compagnie aérienne officielle de l’Expo 2020 qui se tiendra à Dubaï, travaille à la mise en place d’un pavillon ultramoderne qui sera ouvert aux visiteurs tout au long des six mois que durera le méga événement. Les visiteurs du pavillon Emirates pourront ainsi découvrir, au sein du stand de nouvelles technologies entièrement interactives et qui seront axées sur l’avenir de l’aviation commerciale. Emirates a déjà entamé, depuis mars dernier, les travaux de construction de ce pavillon high tech.

S’exprimant à ce sujet, Ahmed bin Saïd Al Maktoum, Président-Directeur Général d’Emirates Airline & Group, a déclaré: “Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir dévoiler aujourd’hui les premiers détails concernant le pavillon Emirates qui sera déployé lors de l’Expo 2020 qui se tiendra à Dubaï. Ce pavillon aspire à stimuler les liens avec notre compagnie, mais aussi à créer de nouvelles expériences et à encourager la créativité et l’innovation, tout en démontrant notre engagement pour un avenir meilleur. Les expériences prospectives qu’il offrira aux visiteurs permettront à ces derniers de comprendre toute l’importance de la mobilité pour le monde d’aujourd’hui, mais aussi pour celui de demain”.

Et d’ajouter que: “Emirates, ainsi que l’ensemble de l’écosystème des transports opérant au sein des EAU, joueront ensemble un rôle déterminant dans la connectivité nécessaire au succès de l’Expo 2020. Le secteur des transports, de l’hôtellerie et du tourisme, contribue, à hauteur de 16,4 milliards dirhams émiratis, à l’économie des EAU ; de telles industries jouent donc un rôle clé en termes de création de la valeur économique, tout en rassemblant les gens et en supprimant les obstacles”.

Pour sa part, Reem Al Hashimy, Ministre d’État des Émirats arabes unis chargée de la coopération internationale et Directrice générale du Bureau Expo Dubai 2020, a déclaré: “Nous sommes ravis d’accueillir des visiteurs en provenance du monde entier autour de nouvelles expériences. Pendant près de 170 ans, les expositions universelles ont su rassembler les gens autour du même esprit d’inspiration et d’enthousiasme pour l’avenir; elles ont toujours réussi à les émerveiller avec les innovations qu’elles ont mis en avant, que ce soit dans le domaine de la culture, de l’art, de la gastronomie ou du divertissement”.

Al Hashimy a également ajouté: “Les voyages aériens ont radicalement réussi à transformer la vision des gens quant au monde qui les entoure. Expo 2020 et Emirates, notre partenaire aérien officiel, rassembleront en 2020, à Dubaï, plusieurs visiteurs autour d’une même vision: celle de l’avenir. Le pavillon Emirates racontera l’incroyable rôle que le transport aérien continuera à jouer pour transformer radicalement notre mobilité et façonner notre avenir. ”

Du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, l’Expo 2020 qui se tiendra à Dubaï représentera un événement incontournable pour les visiteurs. Elle leur proposera toute une gamme d’expériences uniques réparties autour de 190 pavillons qui représentent les différents pays du monde. Les visiteurs auront également droit à un programme de divertissement complet qui se déclinera en l’organisation d’événements quotidiens, de défilés, d’animations musicales, de festivals culturels, de conférences et d’ateliers inspirants.

Les plus gourmands d’entre eux, notamment ceux qui sont constamment à la recherche de concepts de restauration innovants, pourront ainsi goûter à des mets qui proviennent des quatre coins de la planète. Au menu, plus de 200 expériences culinaires allant des concepts de food truck décontractés à une cuisine beaucoup plus raffinée, en passant par 34 autres concepts de restauration complètement inédits.

