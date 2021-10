Expo 2020 Dubaï: les ambassadrices du pavillon marocain s’expriment

Dans le cadre de sa participation à l’exposition mondiale « Expo 2020 Dubaï », le Maroc a choisi une pléiade de cadres issus de la diaspora marocaine aux Emirats Arabes Unis, pour représenter le Royaume dans cet événement d’envergure.

Approchées par la MAP, les ambassadrices du pavillons marocain se son félicitées de cette mission qui leur a été confiées, se disant fières de pouvoir faire connaître au reste du monde, les potentialités du Maroc et ses réalisations en matière de patrimoine et de civilisation.

La productrice-animatrice d’émissions culinaires, Choumicha Chafay, a relevé que le pavillon marocain reflète le luxe, la civilisation marocaine et tout ce qui distingue le Maroc des autres pays, se disant prête à accueillir les visiteurs de l’exposition afin de leur faire découvrir le patrimoine, l’histoire et la civilisation marocaine.

De son côté, la journaliste marocaine Hind Boumchamar s’est dite heureuse de pouvoir représenter son pays dans cet événement international, faisant savoir que le pavillon marocain, composé de sept étages, reflète l’héritage culturel, civilisationnel et scientifique qu’il présente aux visiteurs d’une manière moderne.

Elle a ajouté qu’en tant que journaliste, elle dispose d’un ensemble de moyens et techniques pour faire découvrir au public ce que présente le pavillon marocain, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou la diffusion de reportages.

Pour sa part, Lina Fassi Fihri, une gérante d’agence de voyage établie à Dubaï depuis 9 ans, a fait part de sa détermination à attirer plus de visiteurs au pavillon marocain pour prendre connaissance des potentialités du Royaume.

« L’établissement d’un pavillon dans une exposition mondiale de cette nature, s’inscrit dans le cadre de mon activité dans le domaine touristique », a-t-elle noté, soulignant qu’il s’agit d’une occasion d’inviter le public de l’exposition à visiter le Royaume.

Le Maroc prend part à cet événement, parmi 192 pays, dans le but de partager sa vision stratégique pour un avenir plus durable et offrir aux visiteurs l’occasion de vivre une expérience unique au niveau du pavillon.

S.L.