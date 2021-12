Expo 2020 Dubaï: le Pavillon Maroc offre une belle programmation artistique aux élèves émiratis

Dans le cadre de la programmation artistique et culturelle marocaine à Expo 2020 Dubaï, de nombreuses animations et ateliers destinés aux enfants sont proposés quotidiennement au sein du patio du Pavillon Maroc et à différents endroits du site de l’Expo, tout au long des 6 mois de l’événement, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.

L’objectif de ces activités est de faire découvrir aux jeunes élèves visitant le Pavillon Maroc la richesse du savoir-faire marocain, de façon ludique et pédagogique via une expérience interactive.

Dans ce sens, la programmation artistique et culturelle destinée aux enfants offre un moment de culture et de divertissement pour faire découvrir et transmettre les valeurs d’ouverture et de convivialité du Maroc tout en inspirant les jeunes générations venues du monde entier…

Cela va d’ateliers de lecture de conte, à la projection de films, en passant par la découverte du savoir-faire marocain transmis par des maîtres artisans dans les domaines de la boiserie, la babouche, la poterie, la broderie, la tapisserie, la dinanderie, le zellij, la bijouterie…

A l’issue de leur visite, les enfants repartent avec « un peu de Maroc » avec le concours de la Maison de l’Artisan : des cahiers d’activités pour les 5-9 ans, un magazine sur l’artisanat pour les 10-13 ans et un jeu de cartes.

Il est à rappeler que le fil conducteur de la programmation artistique et culturelle est la « transmission intergénérationnelle » qui s’appuie sur une approche volontariste et responsable de durabilité et d’opportunités pour les générations futures.

Ce fil conducteur est lui-même décliné du thème central du Pavillon Maroc « Héritages pour l’avenir… de nos origines inspirantes vers un progrès durable » où la notion « d’Héritages » pour les générations futures est mise en avant et les « origines » qui ont forgé l’identité du Maroc sont sources d’inspiration, d’opportunités concrètes et de progrès durable pour l’avenir.