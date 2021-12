«Porsche destination charging» ! C’est le programme du constructeur automobile allemand pour le développement d’un réseau mondial de recharges électriques. Déployé au Maroc depuis quelques mois, il permettra de constituer un réseau national de bornes de recharge de 33 chargeurs d’ici fin 2021. Une dizaine de points suivront en 2022.

Excellente nouvelle pour les clients marocains de Porsche. La marque donne, en effet, la possibilité aux heureux propriétaires de Porsche hybride ou électrique de recharger leurs véhicules gracieusement à travers un réseau national de recharge. Représentée dans le Royaume par Centrale Automobile Chérifienne, Porsche Maroc a entrepris, depuis quelque mois maintenant, l’installation de bornes de recharge, dont le nombre atteindra 33 d’ici la fin de l’année.

Ce réseau devrait être étendu dès 2022, avec 10 nouvelles bornes, pour être porté à 43. C’est là, la confirmation de l’engagement de Porsche à rendre accessibles les bornes à ses clients, en investissant dans la mise en place d’un réseau national de recharge. Cette action s’inscrit dans le cadre du programme «Porsche destination charging», lancé par la marque dans une vingtaine de pays. Il comprend, à ce jour, un total de 3.152 bornes de recharge de courant alternatif. «Grâce à ‘Porsche Destination Charging’, nous étendons notre réseau de recharge à des lieux particulièrement appréciés de nos clients, tout en soulignant notre volonté d’être un moteur de l’expansion de la mobilité électrique», déclare Martin Urschel, vice-président des ventes et des opérations de mobilité intelligente chez Porsche.

Des bornes dans des palaces

Les propriétaires du Porsche Taycan ou d’un modèle hybride rechargeable peuvent recharger leurs véhicules au niveau des bornes de recharge qui seront situées dans différents lieux tels que des hôtels de luxe, des clubs sportifs et des restaurants. Il est à noter que le constructeur automobile s’est, d’ores et déjà, associé avec plus de 13 établissements répartis sur 8 villes à travers le territoire national. Parmi les partenaires du ‘Porsche Destination Charging’ au Maroc, on compte des hôtels prestigieux tel que La Mamounia, le Sofitel Marrakech, le Sofitel Tamuda Bay, le Syrayan Boutique Hôtel, le Paradis Plage, le Hyatt Taghazout. D’autres établissements vont bientôt suivre puisqu’il est prévu d’installer, également, d’autres bornes au Sofitel Jardin des roses, au Sofitel Tour blanche, au Fairmont hôtel Royal Palm, au Fairmont Residences Royal Palm, au Complexe la Corniche ainsi qu’au restaurant du Port de Mohammédia. Elles viendront étoffer le réseau actuel, consistant en 30 bornes de recharge qui sont déjà opérationnelles.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO