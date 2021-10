Europe: Les prix du pétrole en hausse

Les cours du pétrole progressaient mardi, dans un marché tendu où l’offre peine à satisfaire une demande robuste.

Ainsi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre abandonnait 0,32% par rapport à la clôture de la veille, à 83,92 dollars à Londres. À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de novembre grimpait de 0,24% à 80,71 dollars. Le WTI a culminé lundi à 82,18 dollars et le Brent à 84,60 dollars, une première pour les deux contrats de référence de part et d’autre de l’Atlantique depuis respectivement octobre 2014 et octobre 2018, avant de légèrement refluer.

Le brut s’est enflammé de plus de 30% depuis le 23 août, quand le marché était encore préoccupé par les conséquences de la propagation du variant Delta du Covid-19.

YB