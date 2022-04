Europe: le trafic aérien devrait « revenir à la normale » d’ici à l’été

Le nombre de vols dans l’espace aérien européen devrait, d’ici à l’été, être proche de 90% du niveau de 2019, avant la pandémie de coronavirus, selon les prévisions de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol.

« L’aviation a continué à bien se rétablir ces dernières semaines avec une croissance régulière, passant de 68% du niveau de 2019 en janvier à 79% début avril », malgré la guerre en Ukraine et la hausse des prix du carburant, indique Eurocontrol.

Selon le scénario « de base » élaboré par Eurocontrol avec le secteur de l’aviation, le nombre de vols en Europe continuerait de progresser, atteignant 88% du niveau de 2019 en juillet et 89% en août, pour atteindre 92% à la fin de l’année.

Sur l’ensemble de l’année, il y aurait quelque 9,3 millions de vols dans l’espace aérien européen, soit 84% du niveau de pré-pandémie : en 2019, un nombre record de 11,1 millions de vols a été enregistré. En 2021, il n’y a eu que 6,2 millions de vols. Dans un scénario plus pessimiste, le trafic aérien européen se situerait à 83% du niveau de 2019 à la fin de l’année, et à 96% dans un scénario plus optimiste.

L’organisation européenne signale toutefois certains risques qui pourraient influencer négativement les prévisions, comme une possible résurgence du coronavirus, des tensions géopolitiques persistantes dues notamment à la guerre en Ukraine, voire d’éventuels manques de personnel dans les aéroports.

S.L. (avec MAP)