Euro Repar Car Service s’implante au Maroc (VIDEO)

Le premier garage “Euro Repar Car Service” a été inauguré à Casablanca le 18 juillet courant. Le groupe PSA s’associe à son importateur historique, Sopriam, pour le lancement au Maroc de son réseau d’entretien multimarque. Le réseau compte aujourd’hui plus de 3000 garages dans le monde.

L’inauguration s’est tenue en présence de Khalid Kabbaj, Directeur Général de Sopriam et de Kaddour Belaziz, Directeur Pièces et Services. Pour PSA étaient présents Christophe Musy, Directeur Aftermarket, d’Olivier Gandolfo, Directeur Pièces et Services du Groupe PSA au Moyen-Orient Afrique.

Taoufik Zadaki, et Hicham Benzaoui respectivement Administrateur et Directeur général adjoint des Ateliers Experts Automobile, premiers investisseurs à rejoindre l’enseigne au Maroc étaient également présents.

Le déploiement du réseau Euro Repar Car Service s’inscrit dans le cadre du plan stratégique “Built Up 2020” présenté par Marouane Tarafa en avril 2018, qui vise à répondre aux besoins de tous les clients après-vente dans le monde, quels que soient leur pouvoir d’achat, la marque et l’âge de leur véhicule. Pour Sopriam, le lancement d’Euro Repar Car Service au Maroc est l’un des axes de sa stratégie “Vision 2020” ayant pour objectif le développement de la vente de pièces de rechange multimarques au Maroc.

Le réseau Euro Repar Car Service est destiné à l’entretien et à la maintenance des véhicules de toutes marques, dans tous les domaines. Il s’adresse aux clients cherchant une offre d’entretien et de réparation de proximité, à un prix compétitif, tout en souhaitant être rassurés par la qualité d’une enseigne internationale. Les réparateurs automobiles rejoignant le réseau bénéficieront d’une aide au développement et au pilotage de leur activité, ainsi que d’un accompagnement en marketing et communication et de formations.

Le déploiement du réseau au Maroc y favorisera également la commercialisation de la gamme de pièces de rechange multimarque Eurorepar, la plus large du marché, compétitive et garantie 2 ans, ainsi que son adaptation au marché marocain.

Khalid Kabbaj , Directeur General de Sopriam, a déclaré: “L’objectif pour Sopriam est de couvrir l’ensemble du territoire marocain avec un maillage d’au moins 50 garages d’ici 2020”.

Christophe Musy, Directeur de PSA Aftermarket, indique pour sa part que “le Maroc constitue un pays stratégique dans le déploiement international de notre réseau Euro Repar Car Service. Nous sommes convaincus que notre offre, en termes de réparation comme de pièces, est particulièrement adaptée aux besoins des clients marocains”.

Et de conclure: “Nous invitons tous les réparateurs multimarques mettant l’accent sur la qualité de service et la satisfaction du client à rejoindre Euro Repar Car Service. Il s’agit pour eux d’une excellente opportunité de pouvoir bénéficier du soutien d’une enseigne internationale tout en préservant leur indépendance et leur flexibilité”.