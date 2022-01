Eurafric Information reçoit le label Top Employer pour la 3ème année consécutive

Pour la 3ème année consécutive, Eurafric Information la filiale IT du Groupe a été primée ‘Top Employer’ par le prestigieux organisme international Top Employers Institute.

Une belle consécration qui témoigne de l’engagement d’Eurafric Information et du Groupe BOA à adopter les meilleures pratiques RH et offrir à ses collaborateurs un environnement de travail qui favorise le bien-être et l’épanouissement professionnel.

Rappelons que le programme de certification Top Employers Institute est basé sur un audit approfondi des normes appliquées à l’ensemble des processus RH en termes de recrutement, de formation, de gestion des carrières, de culture d’entreprise et de bien-être et certifie chaque année des organismes de renom à travers le monde.