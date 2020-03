Etat d’urgence sanitaire: Maroc Telecom pleinement mobilisé

Tout en aménageant les conditions de travail et de sécurité sanitaire pour ses collaborateurs, Maroc Telecom assure une continuité de son activité dans d’excellentes conditions aussi bien en termes de réponses aux sollicitations de ses capacités réseaux qu’au niveau de ses Centres d’appels et de ses agences.

Concernant internet, la capacité disponible de l’infrastructure existante est suffisante pour supporter l’augmentation du trafic. Parallèlement à cela, la supervision continue du comportement des différents nœuds des réseaux permet d’agir immédiatement en cas de nécessité.

Maroc Telecom explique que suite à l’évolution des usages induite par les mesures de confinement annoncées, l’opérateur a adapté son organisation pour garantir à ses clients et partenaires un accès continu à ses services.

Sur le volet technique, le principe de base adopté est d’avoir le minimum de collaborateurs sur sites (Bureaux), mais avec les impératifs suivants : assurer de manière continue la qualité de service requise et la disponibilité des plateformes Centrales et raccorder les nouveaux clients et relever les dérangements dans les délais impartis.

Ainsi, et en fonction de la nature des tâches, les équipes fonctionnent soit en roulement par brigade, soit en mode nomade ou en mode télétravail ; l’objectif étant d’assurer la sécurité des collaborateurs conformément aux directives énoncées par les autorités compétentes.

Quant au volet commercial et service au client, Maroc Telecom a initié plusieurs actions, notamment le maintien fonctionnel de son réseau d’agences, la réorganisation de l’espace de travail, l’alimentation exceptionnelle de l’ensemble du réseau commercial ainsi que du réseau de proximité en stock de recharge. Les revendeurs peuvent recharger leurs comptes (7j/7 – 24h24) via le service E-dealers par carte bancaire. Des recharges express sont également disponibles.

Maroc Telecom a aussi souligné avoir constaté une augmentation variant de 25% à 30% du trafic, sans aucune incidence sur la qualité de ses services. Des capacités supplémentaires ont été mobilisées rapidement afin d’éviter tout risque de saturation du réseau (augmentation de plus de 20% de la capacité internationale).

«Les évolutions enregistrées n’ont eu aucun impact sur nos réseaux qui sont prêts à absorber de fortes hausses de trafic», précise l’opérateur.

Concernant, la gratuité de l’internet pour l’enseignement et la formation à distance, Maroc Telecom offre l’accès gratuit aux plateformes d’enseignement pour les clients qui utilisent l’internet mobile.

«En ce qui concerne les clients ADSL et FTTH, et s’agissant d’offres illimitées, la question ne se pose pas», ajoute l’opérateur.

S.L.